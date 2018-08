Met Wybren van Haga staat opnieuw een buikpijndossier van de VVD in de schijnwerpers

Anders dan beloofd zou het VVD-Kamerlid zijn zakelijke en politieke werk nog altijd niet strikt hebben gescheiden. Dat staat op gespannen voet met het oordeel van de integriteitscommissie van de VVD, die Van Haga’s verhuurpraktijken onderzocht.

De commissie was eind vorig jaar door VVD-fractievoorzitter Dijkhoff aan het werk gezet na berichten dat Van Haga zich niet aan de Amsterdamse verhuurregels zou houden. Er waren klachten over illegale verhuur en onzorgvuldige omgang met huurders. Van Haga bezit via zijn vastgoedbedrijf Sjopperdepop BV zo’n honderd huizen en vijftig winkelpanden. Het bedrijf is een grote speler op de Amsterdamse particuliere verhuurmarkt.

Ik zie eerlijk gezegd niet wat nu nog het probleem is. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter VVD

Na lang beraad kwam de commissie met een genadig maar duidelijk oordeel. Wybren van Haga moest kiezen: óf verder als zakenman, óf als voltijdsparlementariër. De commissie drong aan op ‘een duidelijke en ondubbelzinnige keuze’. Het imago van de VVD, de Tweede Kamer en de politiek als geheel stonden op het spel. Dijkhoff nam die conclusies over, Van Haga beloofde beterschap. Maar vijf maanden later heeft Van Haga zich nog altijd niet geheel los gewrikt van zijn zakelijke belangen, meldde Het Parool woensdag. De stichting waarin Van Haga de aandelen van zijn bedrijven wil onderbrengen, om deze zo op afstand te plaatsen, is nog altijd in de maak. Dat zou volgens de VVD’er deze maand rond moeten komen.

Invloed Ook kan Van Haga als enige aandeelhouder van zijn overkoepelende Van Haga Invest BV invloed uitoefenen op de benoemingen binnen zijn bedrijven. Aan het roer van die paraplu-bv staat nu een directeur die eerder voor een thuiszorgbedrijf van Van Haga werkte. In Het Parool zegt deze Bianca Jut dat is afgesproken dat zij tijdens Van Haga’s Kamerlidmaatschap ‘geen ingrijpende beslissingen’ neemt. Rijmt de door Van Haga uitgedachte constructie met de aanbevelingen van de integriteitscommissie? Die vindt dat een Kamerlid vrij moet zijn van ‘directe zeggenschap in bedrijfsmatige activiteiten’. ‘Eigendom is daarbij geen probleem; bedrijfsvoering en beïnvloeding is dit wel.’ Daardoor kan ‘de noodzakelijke vrije oordeelsvorming als politicus’ in het geding komen. Dijkhoff reageerde woensdag gelaten. “Ik zie eerlijk gezegd niet wat nu nog het probleem is. (...) De dagelijkse leiding van het bedrijf heeft hij uit handen gegeven om zich volledig op z’n Kamerwerk te kunnen richten.” Als lid van een coalitie met de minimale meerderheid van 76 zetels zit Dijkhoff natuurlijk niet te wachten op een Kamerlid uit de eigen gelederen dat zich mokkend afsplitst en daarmee het moeizaam tot stand gekomen kabinet in gevaar brengt. Na het reces staat er een gesprek tussen Dijkhoff en Van Haga op de agenda.

