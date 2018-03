Met tegenzin gaat het kabinet de inlichtingenwet heroverwegen

De voorlopige uitslag wees vorige week al op winst voor het nee-kamp. Zowel premier Rutte als minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken zei toen teleurgesteld te zijn over de uitkomst. Zij wilden pas over consequenties spreken als deze officieel was.

Vanmorgen is er in de ministerraad al even over gesproken, maar het zal nog weken duren voordat het kabinet aangeeft of er iets zal veranderen aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WiV).

De referendumwet schrijft voor dat het kabinet nu de inlichtingenwet moet ‘heroverwegen’. Dat kan ook betekenen dat deze geheel intact blijft. Die keuze zal de oppositie waarschijnlijk niet zomaar accepteren.

De druk van partijen als GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren om veranderingen aan te brengen, is groot. GroenLinks-Kamerlid Kathelijne Buitenweg presenteerde voor het referendum al een zogenaamde “reparatiewet” die “de belangrijkste pijnpunten” zou wegnemen. Als het kabinet de uitkomst naast zich neerlegt, zal zij deze wet indienen.

