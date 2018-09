Met lede ogen ziet het ministerie aan hoe Israël een Haags monument vertimmert

In 2016 kocht Israël voor 4 miljoen euro het leegstaande pand op nummer 4 aan het chique Haagse Plein 1813. De negentiende-eeuwse stadsvilla kent een rijke historie. Voor de oorlog zat de Japanse ambassade er, in 1946 en 1947 werkte de minister-president vanuit het pand.

Er moet heel wat gebeuren om van het al jaren leegstaande gebouw weer een geschikte werkruimte te maken. Ook de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid stelt eisen om de Israëlische ambassadeur te kunnen beschermen.

Het minst ingrijpend is nog de kap van veertig bomen om plaats te maken voor een omheining en een nieuwe ambassadeurswoning. De gemeente wil dit door de vingers zien als de Israëliërs wachten tot na het broedseizoen, elf nieuwe bomen planten, en ruim 40.000 euro storten in het Bomenfonds.

Maar de veiligheid vraagt ook om aanpassingen aan de historische villa. Aan de binnenkant vervangt een stevige betonconstructie de originele vloeren en spouwmuren. Het ministerie begrijpt dat de Israëlische ambassade tegen aanslagen beschermd moet worden, 'maar het rijksmonument verdraagt al deze ingrepen niet' want 'historische bouwmaterialen gaan verloren'. Dat is dan jammer, zo redeneert de gemeente. De plicht een ambassade te beschermen gaat boven de zorg voor monumenten.

Grauw stenen moloch

De toevallige passant merkt er overigens weinig van. De Israëliers bouwen een kelder met extra kantoorruimte aan de achterkant van de historische villa, zodat de gevel intact blijft. Het terrein krijgt aan drie kanten een hoge muur, maar aan de voorkant kun je straks door het hek nog naar binnen kijken.

Om het pand van binnen te bezichtigen, zullen belangstellenden waarschijnlijk moeten wachten tot de Israëliërs ooit verkassen. In januari verhuisde de Amerikaanse ambassade van het Haagse stadscentrum naar een makkelijker te beveiligen locatie in de buitengebieden bij Wassenaar. Dat geeft belangstellenden dit weekeinde tijdens Monumentendag kans om de oude grauwe stenen moloch aan het Lange Voorhout uit de jaren vijftig van binnen te zien, voordat de boel daar verbouwd wordt tot nieuwe locatie van het Escher-museum.

De nieuwe Amerikaanse locatie blijft een rariteit. Ambassades fungeren als ogen en oren in een ander land, maar de Amerikanen gaan in een geïsoleerde bunker zitten. In Irak of Afghanistan is dat wellicht begrijpelijk, in Nederland komt het wat overtrokken over.