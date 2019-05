Met het vertrek van Sybrand Buma is een andere koers voor het CDA mogelijk

Buma zal in augustus beginnen in Leeuwarden. Hij volgt Ferd Crone (PvdA) op, die Eerste Kamerlid wordt. Buma wordt de eerste CDA-burgemeester in die stad. Volgens de gemeenteraad past hij uitstekend in de profielschets, vanwege zijn grote netwerk en omdat hij kan uitgroeien tot een ‘boegbeeld’ voor de stad.

Lees verder na de advertentie

Het vertrek van Buma uit de Tweede Kamer komt op een moment dat het CDA zoekende is naar een nieuwe koers

Sybrand van Haersma Buma (53) komt uit een Fries burgemeestersgeslacht. Zijn vader was burgemeester in Workum en Sneek en zijn grootvader in Stavoren en Wymbritseradeel. In een eerste reactie zegt Buma dat hij ‘vereerd’ is en dat hij zich als ‘geboren en getogen Fries’ thuis voelt in Leeuwarden.

Vertrouwensband Volgens premier Mark Rutte mag Leeuwarden ‘in zijn handen knijpen’met Buma. Hij noemt de CDA’ér een ‘steunpilaar’ voor het kabinet met wie hij een vertrouwensband heeft opgebouwd. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers karakteriseert Buma als een “man van humor en met een groot verantwoordelijkheidsbesef”, die hij zal gaan missen. Het vertrek van Buma uit de Tweede Kamer komt op een moment dat het CDA zoekende is naar een nieuwe koers. Sinds hij in 2010 fractievoorzitter werd, positioneerde Buma de partij rechts van het midden. Vaak nam hij het op voor de verweesde burger. Tijdens de H.J. Schoolezing van 2017 waarschuwde Buma dat de “Nederlandse cultuur, traditie en waarden niet mogen veranderen” door globalisering en migratie. Vorig jaar voorspelde hij een nieuwe Fortuyn-revolte bij te voortvarend klimaatbeleid. Onder leden en binnen de partij groeide de weerstand tegen de rechtse koers. Het CDA zal zich de komende tijd heroriënteren. Na druk van lokale CDA’ers stelde de partij begin dit jaar de afspraken over het kinderpardon in het regeerakkoord ter discussie. Het leidde tot een nieuw, eenmalig, pardon. Vorige maand kwam daar een manifest van prominente CDA’ers bij, die de partij positioneren in “een radicaal midden dat uit eigen overtuiging richting geeft”. De leden, onder aanvoering van voormalig financiënambtenaar Jeroen Kremers, willen ook een ‘offensief’ en ‘ambitieus’ klimaatbeleid en meer Europese samenwerking. Oud-ministers Ab Klink en Ernst Hirsch Ballin steunen het manifest. Nauwere Europese samenwerking werd vorige week ook bepleit door minister van financiën Wopke Hoekstra. Hoekstra wordt het vaakst genoemd als de nieuwe CDA-leider. Ook Buma tipte hem als toekomstig premier. Als onder Buma’s opvolger het CDA naar het midden beweegt, dan zal dat verwelkomd worden door D66 en ChristenUnie Maar voordat Hoekstra of de even-eens genoemde vicepremier Hugo de Jonge kan aantreden als partijleider, zal een waarnemend fractievoorzitter gekozen worden. Hoekstra en De Jonge komen niet in aanmerking, omdat zij niet op de lijst stonden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Staatssecretaris Mona Keijzer (economische zaken) zou wel de stap richting de fractie kunnen maken, net als staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties).

Architect van Rutte III Opnieuw verlaat een architect van Rutte III het Binnenhof. Eerder moest minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra (VVD) vertrekken, omdat hij gelogen had over een bezoek aan de datsja van Poetin. D66-leider Alexander Pechtold verliet vorig jaar de politiek en werd opgevolgd door Rob Jetten. Met het nieuwe vertrek verandert opnieuw de dynamiek in het maandagse coalitieoverleg tussen de belangrijkste bewindslieden en fractievoorzitters. Buma stond bij zijn collega’s bekend als een stugge, maar betrouwbare partner. Als onder Buma’s opvolger het CDA naar het midden beweegt, dan zal dat verwelkomd worden door D66 en ChristenUnie. Door de VVD zal die ontwikkeling met argusogen gevolgd worden, uit vrees voor nieuwe aanpassingen aan het regeerakkoord.

Lees ook:

Welke kroonprins of -prinses van het CDA volgt Buma op? Eerst een tussenpaus… Sybrand Buma zelf noemde het een ‘luxepositie’. Waar de VVD de vraag wie Mark Rutte moet opvolgen als partijleider liefst voor zich uitschuift, staan bij het CDA zeker twee kroonprinsen in de coulissen.



Buma maakte het CDA invloedrijk, maar ook somberder Hij was de leider die het CDA liet uithuilen en opnieuw beginnen, nadat de partij op een historisch dieptepunt was beland. Sybrand van Haersma Buma (53) vertrekt uit de Tweede Kamer, net nu het CDA bezig is de door hem uitgezette koers bij te stellen.