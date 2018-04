Met het vertrek van Rudd verliest premier May haar menselijk schild

Hoezeer Amber Rudd de afgelopen twee weken streed voor het behoud van haar baan, gisteravond was ze niet meer te houden. In haar ontslagbrief maakte ze duidelijk dat ze het parlement had misleid en dat is voor het vertrouwen in een minister onacceptabel.

De minister wordt verantwoordelijk gehouden voor gigantisch geblunder van haar ambtenaren in het Windrush-schandaal. In de afgelopen tijd kregen tientallen zogenoemde Windrush-immigranten uit voormalige Britse koloniën in het Caribisch gebied brieven waarin stond dat ze het land moesten verlaten. Geheel ten onrechte, zo bleek.

In veel gevallen ging het om immigranten die al sinds de jaren vijftig of zestig in Groot-Brittannië woonden. Het probleem voor deze groep is dat velen zonder de juiste papieren zijn binnengekomen en in de tussentijd nooit goed zijn geregistreerd. Maar via een soort generaal pardon in 1973 regelde de toenmalige regering dat deze groep - meer dan 50.000 immigranten - voorgoed konden blijven, zonder allerlei extra papieren rompslomp.

Rudd bood meerdere keren haar excuses aan en besloot er alles aan te doen om de onrust onder de immigranten weg te nemen. Maar tegenover een parlementaire commissie die het schandaal onderzoekt sprak ze allerlei halve waarheden. Zo zei Rudd niets te weten over uitzet targets , minimale aantallen van illegale immigranten die per jaar het land uit moeten, terwijl ze zelf brieven had ondertekend die dit soort streefgetallen bevestigden. Gisteravond nam ze de gevolgen en stapte op.

Pas nadat The Guardian meer en meer van deze gevallen aan het licht bracht, kwam de minister in actie en verzekerde dat iedereen uit deze groep gewoon in Groot-Brittannië kon blijven.

Maar na flinke verscherping van de immigratieregels in 2014 kregen velen van hen plotseling een sterretje achter hun naam. Sommigen werd de toegang tot Groot-Brittannië ontzegd na een reis naar het buitenland, anderen werden niet langer behandeld in ziekenhuizen. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die al in een detentiecentrum zijn geplaatst, in afwachting van hun uitzetting.

Harde en zachte brexiteers

Daarmee verliest Theresa May in de eerste plaats een van de belangrijkste steunpilaren in haar regering. Rudd was een vertrouweling en zeer loyaal aan May. Daarnaast was ze een zeer uitgesproken Remainer en verzette ze zich als minister fel tegen een harde brexit.

Zonder Rudd aan de kabinetstafel is de delicate verhouding tussen de harde en zachte brexiteers uit evenwicht. En dat terwijl de regering de komende tijd enkele cruciale knopen moeten doorhakken.

Daarnaast kan dit schandaal ook aan May zelf kleven. May was immers, voordat ze premier werd, zes jaar lang minister van binnenlandse zaken. Onder haar leiding verscherpte het ministerie de regels en werd de basis gelegd voor dit schandaal. Niet verwonderlijk dat May Rudd absoluut niet kwijt wilde; die fungeerde als menselijk schild voor de premier. Zolang de verantwoordelijke minister de schuld op zich nam, hoefde May zich niet te verantwoorden.