Met het vertrek van defensieminister Mattis verliest Europa een vriend

Nadat defensieminister James Mattis donderdagavond zijn ontslag bij president Trump indiende, sprak zijn Nederlandse collega Ank Bijleveld vrijdagochtend van ‘verschrikkelijk’ nieuws. “Hij houdt altijd de samenwerking met de bondgenoten in de gaten en dat is voor Nederland ontzettend van belang.” Op de aangekondigde terugtrekking uit Syrië, en de mogelijke vermindering van het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan, volgden ook onthutste reacties.

De ontslagbrief van Mattis aan Trump klinkt onheilspellend. Hij schrijft dat bondgenootschappen zoals de Navo van groot belang zijn, en dat bondgenoten respect verdienen. Daarnaast moeten de VS volgens Mattis samen met hun vrienden weerstand bieden aan autoritaire mogendheden als China en Rusland. “Omdat u recht hebt op een minister van defensie die over deze zaken hetzelfde denkt als u, is het beter dat ik opstap.”

Nu Trump tweeduizend militairen terugtrekt uit Syrië en een deel van de militairen in Afghanistan, stapt de voormalig marinier wel op. Hij vindt een blijvende militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten, net als overigens de Europeanen, belangrijk. De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas zei donderdag dat een vertrek uit Syrië de strijd tegen Islamitische Staat schaadt. Volgens Bijleveld is het ‘geen goed moment’ om weg te gaan uit Afghanistan.

Kan de Navo nog op Trump rekenen?

Maar een groot deel van het ongemak bestaat uit twijfels of de Navo nog wel op Trump kan rekenen. Want hoe betrouwbaar is de VS als bondgenoot als het in Syrië zomaar zijn Koerdische strijdpartner tegen IS in de steek laat, redeneren Trump-kritische analisten.

Dergelijke waarschuwingen zijn populair onder Westerse politici en denktanks die pleiten voor langere interventies. Maar het is de vraag of leiders van rivaliserende grootmachten die analyse delen. Toen de VS zich in de jaren zeventig terugtrokken uit Vietnam, dacht de Sovjet-Unie bijvoorbeeld ook niet dat het ongestraft West-Duitsland zou kunnen annexeren. De Sovjets wisten waar Amerika’s vitale belangen lagen - in Europa. Hoe hard Trump soms ook uithaalt naar Europa, niets wijst erop dat dát fundamenteel veranderd is.

De Europese landen hebben daarom eerder een diplomatiek probleem dan dat hun veiligheid in het geding is. Lange tijd probeerden zij met Mattis zaken te doen om zo langs Trump heen te werken. Nu moeten zij zich rechtstreeks tot de president richten. Dat kunnen wel eens zware gesprekken worden. Trump kan zijn bondgenoten nu voorhouden dat Mattis hen niet langer uit de wind houdt, en dat hij overweegt een klein deel van de tienduizenden Amerikaanse militairen in Europa terug te trekken als zij niet met grotere bijdragen aan de Navo of met voordelige handelstarieven over de brug komen.