Met het regeerakkoord bevrijdt Rutte-III ook de PvdA

Hèhè, zal PvdA-leider Lodewijk Asscher deze dagen geregeld denken. Eindelijk een regeerakkoord en een nieuw kabinet in aantocht, eindelijk tijd om het hoofdstuk met de VVD te sluiten en volledig oppositie te gaan voeren. De opluchting daarover was hoorbaar in zijn toespraak op het partijcongres in Nieuwegein afgelopen zaterdag. Daar opende hij alvast de aanval op het aanstaande kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Asscher richtte zijn pijlen op uitgelekte kabinetsplannen waar de gemiddelde burger volgens hem helemaal niet op zit te wachten, zoals lagere winstbelasting voor bedrijven, hogere btw en langer wachten op een vast contract. “Zij denken dat de middengroepen zich zorgen maken dat de bedrijven te veel belasting betalen over hun winst. Dat we straks blij zijn als de boodschappen duurder worden en mensen sneller worden ontslagen.”

Links blok

Asscher wil die strijd niet alleen strijden en doet een beroep op GroenLinks en de SP. Nu alle drie de partijen in de oppositie belanden, zouden zij meer samen kunnen optrekken, net als tijdens Rutte-I. Aan de contacten wordt gewerkt. GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer was zaterdag op het PvdA-congres; SP-collega Ron Meyer belde vrijdag als een van de eersten met Nelleke Vedelaar, de nieuwe PvdA-voorzitter. Binnenkort moet een nadere kennismaking volgen.

We moeten haast maken met linkse samenwerking, want er hangt een rechtse storm in de lucht PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar

Vedelaar toonde zich nog indringender dan Asscher voorstander van de vorming van een links blok. “We moeten haast maken met linkse samenwerking, want er hangt een rechtse storm in de lucht die alles wat kwetsbaar is los zal rukken en te pletter zal slaan.” Als voorbeeld noemde ze het inhouden van toeslagen bij vluchtelingen – ‘echt pesten’. “We moeten ons hiertegen gaan verzetten door schuilplaatsen te bouwen en voor deze groepen te gaan staan.”

Verschil met de tijd van Rutte-I is wel dat de vuist die links kan maken een stuk kleiner is geworden. Hadden PvdA, SP en GroenLinks in 2010 samen 55 zetels, dat zijn er nu 37. Asscher kijkt daarom verder dan het Binnenhof. Gemeenten zouden extra publieke banen kunnen scheppen – 'in de klas, op de sportclub, in de tram'. “Hier moeten we lokaal een begin mee maken, want landelijk lijkt zekerheid ver weg”, zei Asscher, alleen op papier nog lid van het kabinet.