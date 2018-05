Met Dijksma krijgt Amsterdam ‘een fikser en een topper’ als wethouder

Jarenlang pendelde ze de tweehonderd kilometer tussen Enschede en Den Haag. Als Kamerlid, als staatssecretaris en sinds de laatste landelijke verkiezingen weer als Kamerlid. Dat stopt. Dijksma wordt wethouder in Amsterdam en verhuist met haar man en kinderen naar de hoofdstad.

“Ik vind het heel bijzonder en eervol om samen met mijn gezin in onze prachtige hoofdstad te mogen wonen en werken”, schrijft Dijksma (47) op de PvdA-site. Ze zal zich als wethouder bezighouden met verkeer, water en luchtkwaliteit, thema’s waar ze de afgelopen jaren als staatssecretaris ook over ging. Ze schrijft met ongelooflijk veel energie te beginnen aan haar nieuwste politieke topklus.

Met haar carrièrestap kiest Dijksma wederom voor zeer zichtbare jaren in de politiek. Eerder was ze staatssecretaris in de kabinetten Balkenende IV en Rutte II. Tussendoor was ze Tweede Kamerlid, in totaal zo’n zestien jaar. Ze mag graag een sterspeler zijn, zei ze in 2011 in deze krant. “Ik wil niet alleen langs de zijlijn een heel grote mond opzetten om mezelf in de schijnwerpers te zetten. Ik wil ook wat bereiken.”