Met de moed der wanhoop pogen Democraten Trumps opperrechter buiten de deur te houden

Wie meehelpt om Brett Kavanaugh tot opperrechter te benoemen, meent de Democratische senator Cory Booker, is 'medeplichtig aan het Kwaad'.

President Donald Trump droeg Kavanaugh onlangs voor als nieuw lid van het Hooggerechtshof, nadat rechter Anthony Kennedy besloot om per komende woensdag met pensioen te gaan. De Senaat moet de benoeming goedkeuren. En om dat te voorkomen, lijken de Democraten tot het uiterste te willen gaan.

Minder bloemrijk dan de woorden van Booker, maar net zo extreem en misschien effectiever, waren de acties afgelopen week van de Democratische senator Dianne Feinstein, de hoogste Democraat in de commissie die de benoeming van Kavanaugh in eerste instantie beoordeelt, en van fractieleider Chuck Schumer.

Feinstein eist dat de commissieleden alle overheidsdocumenten krijgen die Kavanaugh ooit heeft geproduceerd. Niet alleen zijn uitspraken en juridische opinies als rechter – die zijn openbaar – maar ook alle memo's die hij schreef als lid van het advocatenteam van het Witte Huis onder president George W. Bush, en als diens secretaris. Bij elkaar zijn dat meer dan een miljoen documenten. Die liggen in de presidentiële bibliotheek van Bush en zijn nog niet openbaar. Het nationaal archief kan ze vrijgeven, na overleg met de ex-president.

Dankzij de Republikeinse meerderheid in de Senaat zijn de machtsverhoudingen duidelijk: een Republikein, Chuck Grassley, is de voorzitter van de commissie die over de benoeming oordeelt en hij bepaalt welke documenten er worden opgevraagd. Dat ging tot nu toe altijd in samenspraak met de hoogste Democraat, maar als ze het niet eens worden, dan maar niet, zei Grassley.

Domweg niet benoemen

Een van de redenen om zo veel documentatie op te vragen, is ongetwijfeld dat het bestuderen daarvan veel tijd kost. Dat kan in het voordeel van de Democraten werken. Die zouden de benoeming van Kavanaugh het liefst tot het eind van dit jaar blokkeren. Als ze in november bij de verkiezingen goede zaken doen en de meerderheid in de Senaat veroveren, kunnen ze met Trump doen wat de Republikeinen in 2016 met Obama deden: de door hem voorgedragen rechter domweg niet benoemen en wachten tot hij bakzeil haalt. Of totdat er een nieuwe, Democratische president is.

Maar ook als de Democraten Kavanaugh niet tot na de verkiezingen kunnen blokkeren, winnen ze er politiek mee, denken ze. Onder het presidentschap van George W. Bush werd een aantal omstreden beslissingen gerechtvaardigd met juridisch bedenkelijke redeneringen: Amerikanen afluisteren zonder toestemming van een rechter; terreurverdachten zonder proces vastzetten in Guantánamo Bay; bepaalde vormen van martelen herdefiniëren tot 'verbeterde ondervraging'. Bij een eerder getuigenverhoor in de Senaat zei Kavanaugh dat hij daar allemaal niet bij betrokken was. Maar verklaringen van anderen zaaien daar twijfel over.

Als Kavanaugh door documenten uit het Bush-tijdperk betrapt kan worden op denkbeelden die Democraten verafschuwen, zal dat hun kiezers in november zeker extra motiveren, denken ze.

Met een slimme agendering, die Democraten verhindert om zelfs maar campagne te voeren in die laatste weken, kunnen de Republikeinen hen voor het blok zetten

De kans is levensgroot dat ook die opzet mislukt en dat er minder documenten vrijkomen dan de Democraten hopen. Het nationaal archief moet zich volgens de wet voegen naar de wensen van de Republikeinse voorzitter van de commissie. En oud-president Bush zal zich buiten het politieke getouwtrek willen houden.