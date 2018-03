Met Blok op Buitenlandse Zaken kiest Rutte voor de veilige weg

Blok trok zich terug in Enkhuizen, waar zijn vrouw een 'bed and breakfast' bestiert. Nee, hij ging daar zelf niet werken. "Dat is haar ding. Ik doe de tuin." De VVD'er had zich voorgenomen weer te gaan roeien. Een overstap naar het bedrijfsleven lag voor de hand.

En toen belde Mark Rutte.

De pijnlijke aftocht van Halbe Zijlstra als minister van buitenlandse zaken, een krappe maand geleden, bezorgde de premier een acuut probleem. De val was abrupt. Op een maandag biechtte Zijlstra op dat zijn anekdote uit 2006, over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin, een verzinsel was. Al de volgende dag kondigde hij geëmotioneerd in de Tweede Kamer zijn vertrek aan.

Rutte verloor een vertrouweling, zijn rechterhand, de man die samen met hem de onderhandelingen voor het huidige kabinet deed. Een vanzelfsprekende opvolger was er niet. De zoektocht zou 'zeker enkele weken' duren, liet de premier direct weten.

Sindsdien kwamen prominente VVD'ers in het nieuws omdat ze Zijlstra níet zullen opvolgen. Edith Schippers, tegen NRC: "Minister van buitenlandse zaken is een geweldige baan die ik direct zou hebben geaccepteerd als ik geen tienerdochter had gehad. Maar die heb ik wel.” Han ten Broeke, woordvoerder buitenlandse zaken in de Tweede Kamer, liet weten dat hij kampt met gezondheidsproblemen.

Jeanine Hennis was een logische keuze geweest, maar haar aftreden als minister van defensie, oktober vorig vanwege een dodelijk mortierongeluk in Mali, is nog vers.

Beloning Rutte valt nu terug op vertrouweling Blok, een VVD'er met enorm veel politieke bagage. Hij was veertien jaar lang Tweede Kamerlid, de laatste twee jaar als fractievoorzitter. Blok werd mede-onderhandelaar tijdens de formatie van het tweede kabinet-Rutte. Zijn 'beloning' was het ministerschap van wonen en rijksdienst, een voor de buitenwereld volstrekt onzichtbare baan. Deze post bestaat in het huidige kabinet niet meer. Daarover zei Blok destijds in het Financieele Dagblad: "Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen!" Niet alleen zijn onderkoelde humor wordt in Den Haag gewaardeerd. Blok mag een onopvallend bestuurder zijn geweest, over zijn deskundigheid bestaat geen twijfel. Voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk noemde hem ooit 'een verborgen juweel'. Zonder in politieke problemen te komen voerde Blok flinke bezuinigingen op het ambtenarenapparaat door. Hij liet woningcorporaties miljarden euro's inleveren. Begin 2017 volgde Blok VVD-collega Ard van der Steur op, die als minister van veiligheid en justitie moest aftreden in de nasleep van de Teevendeal en de bonnetjesaffaire. Wonder boven wonder kwam het ministerie, na jarenlange turbulentie en aftredende bewindslieden, tot rust.