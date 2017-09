Merkel zet de relatie met Turkije verder onder druk met tactische misser

Veel lidstaten, Duitsland voorop, probeerden tot nu toe juist de formele stopzetting van de gesprekken te vermijden. De partijen geloven al lang niet meer in de Turkse toetreding in de nabije toekomst tot de club van Europese landen. Feitelijk liggen de onderhandelingen al sinds 2014 stil. Maar de gesprekken formeel stopzetten gaat veel lidstaten te ver. Al was het maar om de EU-Turkijedeal, die moet voorkomen dat vluchtelingen vanuit Turkije doorreizen naar Europa, niet in gevaar te brengen.

Lees verder na de advertentie

Bovendien zou Turkije, wanneer Brussel als eerste de stap zet tot het stoppen van de onderhandelingen, alleen maar in de kaart worden gespeeld, benadrukte voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vorige week nog. "Dan kan Ankara de verantwoordelijkheid voor de mislukking volledig bij Brussel leggen."

Turkije neemt wel enorme stappen weg van Europa Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie

En dus probeerde Brussel zich niet uit de tent te laten lokken. Bijvoorbeeld niet na de zoveelste verlenging van de noodtoestand die werd ingevoerd na de mislukte coup in Turkije ruim een jaar geleden. Die noodtoestand stelt de Turkse autoriteiten in staat om makkelijker mensen vast te zetten. Ook hield Brussel zich op de vlakte toen Turkije een grondwetswijziging invoerde die de machtspositie van de president verder vergroot.

Spanningen en ruzies Maar die houding lijkt steeds lastiger vol te houden. "Turkije neemt wel enorme stappen weg van Europa", erkende Juncker vorige week nog. En met die stappen kreeg vooral Duitsland te maken. De spanningen tussen Ankara en Berlijn liepen het afgelopen jaar verschillende keren hoog op. Zo waren er ruzies over Turkse ministers die in Duitsland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum over de grondwetswijziging . De laatste rel tussen de twee gaat om een tiental Duitse burgers dat in Turkije volgens Berlijn om politieke redenen wordt vastgehouden. Wellicht dat Merkel zondag al die confrontaties in gedachten had toen ze zich liet ontvallen dat ze haar Europese collega's wil overhalen te stoppen met de onderhandelingen. EU-buitenlandchef Federica Mogherini probeerde de kou gisteren nog uit de lucht te halen. Zij zei dat Turkije nog altijd een kandidaat-lidstaat is. "Dus de gesprekken die de toekomst van onze relatie moeten definiëren gaan door." Haar woorden konden de woede bij de Turkse minister van Europese zaken Omer Celik niet temperen. Hij reageerde gisteren fel op Merkels opmerkingen. "We accepteren deze respectloze boodschappen richting Turkije niet", twitterde hij. "Turkije zal met opgeheven hoofd als een Europees land en een Europese democratie doorgaan." Lees ook: Verkiezingsdebat Merkel-Schulz vlamt zelden

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.