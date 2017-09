Volgens de voorlopige uitslag kreeg Merkels partij nog geen 33 procent van de stemmen. Dat is de laagste score voor de partij in meer dan zestig jaar. Merkel wint, maar het voelt als verliezen.

Lees verder na de advertentie

Ook de andere Duitse volkspartij krijgt een historisch pak slaag. De sociaaldemocraten van Martin Schulz haalden volgens de voorlopige uitslag ruim 20 procent van de stemmen – de laagste score voor de SPD sinds het stichten van de Bondsrepubliek in 1949. Het was een aangekondigde ramp. Alleen bleek de ramp nog net iets groter dan gevreesd.

De eigenlijk winnaar van deze verkiezingen is de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD). Die kreeg ruim 13 procent van de stemmen. Hier geldt: juist meer dan voorspeld. In 2013 lukte het de partij net niet om boven de kiesdrempel uit te komen. Ten opzichte van toen is de partij haast verdrievoudigd.

De Ja­mai­ca-co­a­li­tie bestaat al in enkele deelstaten, maar is er nog nooit op landelijk niveau geweest.

Onderschatten Opiniepeilers waarschuwden al langer dat de peilingen de AfD wel eens zouden kunnen onderschatten: veel Duitsers zouden er niet voor uit durven te komen dat ze op een rechts-radicale partij stemmen. De AfD is nu de derde partij van het land. Een rechtspopulistische partij treedt aan in het hart van de Duitse democratie – ook al iets wat sinds de stichting van de Bondsrepubliek ongekend is. Merkel mag nu een nieuwe regering samenstellen. Ze heeft een samenwerking met de AfD en Die Linke al uitgesloten. © Getty Images De liberalen van de FDP hebben zichzelf onder hun mediagenieke leider Christian Lindner met de haren uit het moeras weten te trekken. Zakten ze vier jaar geleden nog onder de kiesdrempel, dit keer herrijzen ze, met ruim 10 procent van de stemmen. Ook de Groenen deden het onverwacht goed, en schommelden gisteravond net als Die Linke rond 9 procent van de stemmen. Opiniepeilers waarschuwden al langer dat de peilingen de AfD wel eens zouden kunnen onderschatten Hoe nu verder? CDU/CSU en SPD hadden de afgelopen jaren als ‘grote coalitie’ een riante meerderheid in het parlement. Het leidde tot een stabiele, volgens sommigen wel wat érg tamme regeerperiode, zonder noemenswaardige oppositie. Dat zal nu heel anders zijn. Het politieke landschap ziet er na de stembusgang van gisteren meer versplinterd uit dan ooit. Zes partijen haalden de kiesdrempel: zoveel partijen hebben in het naoorlogse Duitsland niet eerder in het parlement gezeten.