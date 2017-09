Merkel weigert tweede tv-duel

Maar Schulz kreeg nee te horen - mededeling vanuit het CDU-partijkantoor. Ze had me op zijn minst zelf kunnen antwoorden, vond Schulz.

De onpersoonlijke afwijzing is in stijl: al maanden negeert Merkel Schulz zoveel mogelijk. Ook tijdens het duel op 3 september ging ze nauwelijks met hem in gesprek. Schulz probeert haar nu op deze houding te pakken: hij verwijt haar en CDU al maanden dat zij inhoudelijke discussies vermijden. Kijk maar, kan hij nu zeggen: een tweede debat wil ze niet. En ze verwaardigt zich niet eens tot een persoonlijk antwoord.

Schulz maakte het feit dat hij Merkel een brief had geschreven op een uitgekiend moment wereldkundig: in de uitzending ‘Duidelijke taal’ op ZDF, waarin burgers vragen aan hem konden stellen. Primetime, op nationale televisie. Het publiek applaudisseerde geestdriftig. Vanavond is Merkel te gast in het programma en zal ze - heeft de ZDF al laten weten - op haar afwijzing worden aangesproken.

Volgens Schulz zijn tijdens het duel de ‘belangrijke kernvragen’ niet ter sprake gekomen, zoals: ‘ditigalisering, toekomst van arbeid, pensioen en onderwijs’. ‘Ook u heeft de zeer begrensde themakeuze bekritiseert’, schrijft hij aan Merkel. Inderdaad zei Merkel in haar slotwoord van het duel dat grote uitdagingen van de toekomst niet over het voetlicht waren gekomen, zoals ‘digitalisering’. “Ik ben het absoluut met u eens”, schrijft Schulz. “De burgers verdienen een omvattend debat over de centrale toekomstvragen van ons land.”

Hij raakt Merkel wel op een zwak punt. Al ver voor het tv-duel kwam haar starre mediabeleid haar op kritiek te staan. Ook de televisiezenders die het debat uitzonden, hadden namelijk graag twee duels gehad. Hun verzoek strandde op het njet van Merkel. Ook wees de kanselier door hen voorgestelde vernieuwingen in het format, met meer vrijheid voor de gespreksleiders, van de hand. Merkel stond erop dat alles precies zo zou verlopen als in 2009 en 2013.

Lijsttrekker anti-immigratiepartij in opspraak

Alice Weidel, lijsttrekker van de Duitse anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland, blijkt in 2015 een Syrische asielzoekster als schoonmaker in dienst te hebben gehad. Ze betaalde haar 25 euro per uur, zwart in het handje. Dat onthuldde weekblad Die Zeit. Het blad zegt zich te baseren op mensen die dicht bij Weidel staan.

Op Twitter werd het thema gisteren direct trending, want de AfD voert juist campagne tegen immigratie uit moslimlanden. Dat het boegbeeld van de partij thuis een Syrische asielzoekster voor zich liet werken, leidde tot spot bij tegenstanders van de partij. Voordat Weidel de asielzoekster in dienst had in haar huis in het Zwitserse Biel, was haar schoonmaakster volgens Die Zeit een studente Islamwetenschappen.

Weidel ontkende het bericht. Haar advocaat bevestigde wel dat Weidel een ‘vriendschappelijk contact met een asielzoekster uit Syrie’ onderhoudt, en dat zij de vrouw ook bij haar thuis ontving. Maar ze zou de asielzoekster niet hebben laten schoonmaken.

In de peilingen lijken schandalen de AfD vooralsnog geen schade te doen. Welt am Sonntag publiceerde dit weekend een vermoedelijke brief van Weidel uit 2013 waarin Arabieren een ‘cultuurvreemd volk’ werd genoemd. Weidels collega-lijsttrekker Alexander Gauland noemde dat bericht laster van de vuilste soort. Op het nieuws over de schoonmaakster reageerde hij niet.

