Merkel krijgt tot 1 juli voor vluchtelingenplan, Seehofer slijpt de messen

Het was alsof Angela Merkel en Horst Seehofer vandaag de klok veertien dagen vooruit draaiden op de tijdbom die vorige week onder hun regering rolde. De geplande ontploffing is nu op 1 juli. Bondskanselier Merkel (CDU) krijgt tot die datum om een nieuwe Europese vluchtelingenaanpak te vinden. Lukt dat niet, dan sluit haar minister van binnenlandse zaken Seehofer (CSU) toch echt de Duitse grenzen.

Dat is waar de christen-conservatieve zusterpartijen CDU en CSU, die in Berlijn samen een fractie vormen, vandaag op uitkwamen: uitstel. Een breuk is voorlopig afgewend. Maar hun meningsverschil blijft in de kern bestaan. Dat gaat over een fundamenteel punt: Merkel kijkt bij de aanpak van vluchtelingen eerst naar Europa en dan pas naar Duitsland. Seehofer andersom.

Asielstrijd

Haast gelijktijdig spraken ze de pers toe: Merkel in Berlijn, Seehofer in München. Beiden hadden kort daarvoor van hun partijbesturen rugdekking gekregen voor hun opstelling in de ‘asielstrijd’. De CSU-leiding omarmde Seehofers ‘masterplan migratie’ met 63 maatregelen om het Duitse asielbeleid te hervormen, waaronder het plan vluchtelingen die in andere EU-landen geregistreerd staan aan de grens te weren. Dat was de aanleiding voor de strijd met Merkel. Ze verhinderde hem vorige week dat plan te presenteren. Sindsdien is het mot.

Er is nu de merkwaardige situatie dat een regeringscrisis de verlenging ingaat over een plan dat nog niemand van het Duitse publiek heeft gezien. Er werd veel over gesproken tijdens de persconferenties. Seehofer zei opgevangen te hebben dat de CDU het al met 62,5 maatregelen eens is. Hij wist zelf ook niet wat dat halve puntje betekende, maar het ging in ieder geval de goede richting uit, grapte hij.

Bij het CSU-partijbestuur was hij op ‘nog geen vleugje weerstand’ gestuit. In een schriftelijk verklaring stelt het bestuur Europese oplossingen toe te juichen. Maar zolang die er nog niet zijn, moet het ‘geldende Duitse en Europese recht doorgevoerd worden’. Terugsturen aan de grens is ‘onontbeerlijk’ bij de ‘her­inrichting van het asielsysteem’.