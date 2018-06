Merkel bereidt snelle Europese migratie-top voor

De CDU-leidster wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk praten over oplossingen voor de vluchtelingencrisis, aldus de krant, die regeringsbronnen uit verschillende Europese landen aanhaalt.

Onduidelijk is nog of Spanje en de Balkanlanden deelnemen aan de top. Een Italiaans regeringslid zei dat er 'voorlopig niets beslist is'. ,,We zijn nog aan het plannen. Ook is nog onduidelijk wanneer de speciale top precies zou plaatsvinden."