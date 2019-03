Mensen met een beperking helpen in het stemhokje? Dat mag gewoon

Bij het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen (www.mensenrechten.nl/stemmen ) kunnen zij hun klachten kwijt, maar ook hun positieve ervaringen.

Dit jaar moeten de stemlokalen 100 procent toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Het College voor de Rechten van de Mens is voor de Verenigde Naties de ­toezichthouder op dit proces. Het meldpunt blijft tot 2 juni online, zodat ook de obstakels bij de Europese Verkiezingen op 23 mei kunnen worden meegenomen.

Hulp in het hokje

Onderzoek uit 2017 liet zien dat er niet alleen feitelijk obstakels in het stemlokaal zijn, maar dat medewerkers ook niet weten dat ze mensen met een beperking mogen helpen om die ­barrières te overwinnen. ­Sommigen wisten bijvoorbeeld niet dat mensen met een lichamelijke beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en ook zelf mogen kiezen wie hen helpt. Daarnaast was niet bij ­iedereen bekend dat dit recht ook geldt voor mensen met een visuele beperking.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is hulp in het stemhokje momenteel nog niet toegestaan, hoewel zij aangeven hieraan wel behoefte te hebben.