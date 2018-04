Memo’s over de dividendbelasting raken de achilleshiel van het kabinet

De coalitie ligt opnieuw onder vuur vanwege het afschaffen van de dividendbelasting. De partijleiders in de kabinetsformatie zeiden altijd geen weet te hebben van ambtelijke stukken over dit controversiële besluit, maar vandaag bleek dat er wel degelijk memo’s bestaan.

Volgens minister van sociale zaken Wouter Koolmees is de gang van zaken verklaarbaar. Aan de hoofdonderhandelingstafel, waar hij de tweede man van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold was, is alleen over hoofdlijnen gesproken. In parallelle onderhandelingen tussen financieel specialisten zijn wel documenten ingezien. Koolmees zat daar als financiële man aan tafel, Pechtold niet.

Onderwerp ligt moeilijk in de coaltie Toch is de coalitie met dit argument niet vrij van zorgen. De afschaffing van de dividendbelasting is de achilleshiel van het kabinet. De oppositie weet dat niet alle coalitiepartijen enthousiast zijn over de maatregel. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemde het eerder ‘een hele meloen om door te slikken’. In een debat over het regeerakkoord vorig jaar verdedigde alleen premier Mark Rutte de maatregel met volle overtuiging. Op­po­si­tie­par­tij­en kunnen nu opnieuw peuren in het me­nings­ver­schil in het kabinet en wijzen op mankementen in de onderbouwing van de maatregel Oppositiepartijen kunnen nu opnieuw peuren in het meningsverschil in het kabinet en wijzen op mankementen in de onderbouwing van de maatregel. De hoofdonderhandelaars in de formatie namen een maatregel die 1,4 miljard euro kost, zonder dat zij zelf ooit een inschatting van de economische baten bekeken. Dat er wel memo’s langs de financieel specialisten zijn gegaan, roept de vraag op wat daar dan instond. Bevatten ze berekeningen die aangaven of de maatregel goed of slecht zou zijn voor de economie, en hoe groot zijn die effecten dan?

Klaver versus Pechtold GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zet D66 alvast onder druk. Klaver vroeg vorig jaar in een Kamerdebat aan Pechtold of die ook vond dat eventuele memo’s over de dividendbelasting met de Kamer moeten worden gedeeld. Pechtold zei toen ja. Klaver roept die uitspraak nu in herinnering. “Pechtolds antwoord was volstrekt helder. Dit is het moment. Maak ze publiek.” Maar D66 lijkt nu niet geneigd zo’n verzoek te steunen. De woordvoerder van Pechtold verwijst naar een andere passage uit het debat. Daarin zegt de D66-fractievoorzitter dat alles wat ‘onder de officiële regels’ naar de Kamer moet, openbaar gemaakt dient te worden. Rutte zei vrijdag dat de memo’s over de dividendbelasting daar niet onder vallen. Alleen ambtelijke adviezen­­ die de informateur namens de vier onderhandelende partijen heeft opgevraagd, gaan in het formatiedossier naar de Kamer. Als je deze documenten naar buiten brengt, kan dat de onderlinge verhoudingen op scherp zetten premier Mark Rutte Volgens Rutte zijn er goede redenen om andere documenten niet naar buiten te brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld antwoord geven op vragen van maar één partij. “Uit die vraagstelling kun je afleiden hoe een partij in de onderhandelingen staat. Als je dat naar buiten brengt, kan dat de onderlinge verhoudingen op scherp zetten. Ik snap dat oppositiepartijen willen weten hoe het in de formatie ging. Maar ik moet ook het proces van de vertrouwelijkheid van de formatie bewaken.”