Meevaller voor Griekenland: Schäuble komt niet terug in nieuw kabinet-Merkel

CDU’er Schäuble leidde het departement van financiën acht jaar. Hij geldt in Duitsland als een van de populairste ministers. Elders in Europa, vooral in Griekenland, is hij zich minder populair. Hij wordt gezien als de man met de hand op de knip, als het embleem van de Duitse budgettaire strengheid en het gebrek aan financiële flexibiliteit. In 2015 pleitte hij voor het vertrek van Griekenland uit de EU, maar bondskanselier Angela Merkel legde zijn advies naast zich neer.

Lees verder na de advertentie

Schäuble zit al sinds 1972 in het parlement. Met zijn grote vakkennis had hij vast graag bijgetekend op financiën, maar dat is moeilijker geworden door de terugkeer van de liberale FDP. Deze partij heeft het ministerie opgeëist als voorwaarde om toe te treden tot een coalitie met de christen-democratische CDU en de Groenen, waar Merkel op aanstuurt.

Door haar vertrouweling Schäuble ‘weg te promoveren’ ruimt Merkel alvast een belangrijke hindernis voor het nieuwe kabinet uit de weg. Daarnaast zet ze een krachtige en gezaghebbende persoonlijkheid neer op een centale positie in de Bondsdag, die met de entree van de rechts-populistische AfD mogelijk een roerige tijd tegemoet gaat.

De afzwaaiende voorzitter, CDU’er Norbert Lammert, ambieert geen nieuwe termijn. Daarom kan de CDU als grootste partij opnieuw een kandidaat naar voren schuiven.

Lees ook: Schäuble: Grieken zelf schuldig aan ellende