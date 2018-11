Meerdere Britse ministers stappen op na brexit-akkoord

Raab kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij donderdag weten. Volgens Raab zijn de afspraken een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië. “Ik kan niet naar eer en geweten de ontwerp-brexitovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met de EU steunen”, vertelde Raab tegen de BBC.

In de loop van de ochtend kondigden meerdere ministers hun vertrek aan en deelden ze hun ontslagbrieven op sociale media. Het gaat om minister van Arbeid en Pensioenen Eshter McVey, staatssecretaris van Noord-Ierse zaken Shailesh Vara, staatssecretaris voor Brexit-zaken Suella Braverman en staatssecretaris voor onderwijs Anne-Marie Trevelyan. Dat zijn er al vijf.

De golf van ontslagbrieven komt een dag na het bereiken van een brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Na vijf uur lang vergaderen stemde het Britse kabinet in met het akkoord.

Maar het is duidelijk dat niet iedereen het daar mee eens was. Alle opgestapte ministers zijn pro-brexit en zeggen dat het akkoord geen recht doet aan het resultaat van het referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Sinds vorig jaar november namen 18 mensen de regering van Theresa May al ontslag, waarvan er 10 weg gingen vanwege de brexit.

Theresa May verdedigt haar brexit-akkoord. “Ik heb de juiste beslissingen gemaakt, niet de makkelijke.” Ze heeft haar parlement gevraagd achter het akkoord te staan, ze noemt het ‘van nationaal belang'.

Lagerhuis In het Britse Lagerhuis is het belangrijke debat begonnen over het akkoord dat de Britse regering en de EU hebben gesloten over de brexit. Theresa May begon het debat met een verklaring. “De keus is helder: we kunnen kiezen voor een vertrek zonder akkoord, we kunnen riskeren dat er helemaal geen brexit komt en we kunnen er voor kiezen ons te verenigen en het beste akkoord te steunen dat onderhandeld kan worden.”

Pond zakt Het vertrek van brexitminister Dominic Raab zorgde voor een reactie op de financiële markten. Het Britse pond stond flink onder druk, terwijl de beurs in Londen wegzakte. Leverde een pond rond 08.00 uur nog 1,1480 euro op, om 11.15 was dat nog 1,1311 euro. Zulke grote dalingen komen niet heel vaak voor, al was het nog lang niet zo groot als na de verrassende uitkomst van het brexitreferendum in juni 2016 toen het pond meer dan 5 procent prijsgaf. Dit bericht wordt aangevuld.

