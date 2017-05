Meer krasse knarren dan huilie-huilie in de Kamer

Dan is het heel raar om daarna huilie-huilie te doen en te zeggen: er zijn linkse mensen die ons kapot willen maken." Asscher koos zijn woorden om GeenStijl aan te vallen heel zorgvuldig. De uitdrukking 'huilie-huilie' stamt uit het woordenboek van het weblog zelf en betekent zoveel als: geklaag van linkse mensen.

Wie anders dan Geert Wilders haalde het GeenStijl-vocabulaire naar de Tweede Kamer. Het was 2010, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de PVV was zojuist door VVD en CDA in de armen gesloten als gedoogvriend. Partijleider Wilders zag zijn kans schoon dat PvdA, GroenLinks en D66 eens fijntjes in te wrijven. "De Haagse regentenkliek en de linkse grachtengordelelite staan een beetje huilie-huilie te doen op de gang."

Sindsdien duikt dat huilie-huilie af en toe op, altijd in combinatie met de PVV overigens. In maart dit jaar was het wederom raak, tijdens het debat over de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter. PVV'er Fleur Agema beklaagde zich erover dat haar partij zou worden uitgesloten van deze verkiezing, hoewel fractiegenoot Martin Bosma zich niet had gekandideerd. Mona Keijzer (CDA) zei: "Mevrouw Agema doet hier eigenlijk een beetje huilie-huilie, om maar eens iemand te citeren die zij goed kent."

Het GeenStijl-woordenboek heeft onmiskenbaar aantrekkingskracht op Kamerleden. Asscher sprak in datzelfde boycot-debat over 'reaguurders' (volgens Van Dale: 'Iemand die op een weblog ongenuanceerd uiting geeft aan zijn mening'). En in 2012 dook opeens in het Vragen-uur het woord 'haatbaarden' op, waar toenmalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren moslimfundamentalisten mee bedoelde. Typisch GeenStijl-taal.

GeenStijl mag een bron van inspiratie zijn voor parlementariërs, het weblog komt niet in de buurt van de invloed die Van Kooten en De Bie op het taalgebruik van politici hebben. Eind 1996 debatteerde de Kamer over de aanleg van de hogesnelheidslijn.

Regelneef

In het voorjaar van 2009 sprak de Kamer over een nieuwe Nederlandse Eurocommissaris in Brussel. De PvdA zou die post destijds hebben geclaimd, tot woede van een deel van de Kamer. PvdA-Kamerlid Luuk Blom ontkende de geruchten in de media. "Ik kan u zeggen dat dit op louter nonsens is gebaseerd. Als er al met een ingewijde is gesproken, is dat volgens mijn informatie de wethouder van Juinen geweest."

Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen haalde Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren uit naar het marktdenken van het tweede kabinet-Rutte. Typisch Jacobse en Van Es, vond ze: "Geen gezeik, iedereen rijk; samen voor ons eigen."

De term 'regelneef' valt regelmatig in Kamerdebatten en rapporten. Net als 'vrije jongens' en 'krasse knarren'. Ineke van Gent van GroenLinks gebruikte in 2010 tijdens een Kamerdebat de uitdrukking 'stoned als een garnaal', een jaar later werd dat door PVV'er Harm Beertema herhaald.

Zo leven Tedje van Es, dr. Clavan en wethouder Hekking al decennialang voort op het Binnenhof. Dat moet GeenStijl nog zien te bereiken.