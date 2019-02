Medewerkers van Trudeau uitten ‘dreigementen’ aan minister

Uitgerekend in het jaar dat zijn herverkiezing op het spel staat, is ook de reputatie van de Canadese premier Justin Trudeau op het spel komen te staan. Want de man die bekend staat als een moderne, transparante leider die geen vuile politieke spelletjes speelt, heeft geprobeerd om een groot Canadees bedrijf uit de wind te houden.

Dat beweert althans zijn voormalige minister van justitie, Jody Wilson-Raybould. Volgens haar zetten hoge medewerkers van Trudeau haar vorig jaar herhaaldelijk en op intimiderende wijze onder druk om het grote bouwbedrijf SNC-Lavalin niet te vervolgen, maar een schikking te treffen. Ze ontving zelfs ‘verholen dreigementen’, zo vertelde ze op woensdagavond in het Canadese parlement, waar ze voor het eerst over de zaak getuigde.

De zaak begon met de steekpenningen die SNC-Lavalin tussen 2001 en 2011 zou hebben betaald aan Libische regeringsfunctionarissen, om bouwcontracten in de wacht te slepen. Onder de Canadese wet is het ook in het buitenland illegaal om zulke betalingen te doen. Een veroordeling van SNC-Lavalin zou betekenen dat het bedrijf een decennium lang niet naar overheidscontracten mee mag dingen. Dat, zo vreesde de premier, zou een knauw betekenen voor de werkgelegenheid in Quebec, de provincie waar het bedrijf gevestigd is. In een discussie over de zaak zou de premier haar hebben verteld: “Ik ben parlementslid in Quebec en er komt een verkiezing aan in Quebec.”

Geloofwaardigheid Trudeau geeft toe dat hij het belang van werkgelegenheid heeft benadrukt in gesprekken met Wilson-Raybould over de kwestie. Maar hij ontkent dat hij op ongeoorloofde wijze ingegrepen heeft in haar autoriteit als minister van justitie, die zelfstandig kan besluiten om vervolgingen in gang te zetten. Bij een herschikking van kabinetsposten eerder dit jaar, werd Wilson-Raybould echter wel ‘gedegradeerd’ tot minister van veteranenzaken. Niet lang daarna stapte ze op. De afgelopen weken was het schandaal steeds groter geworden in de Canadese pers. En uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Canadezen die de berichtgeving hebben gevolgd, meer geloofwaardigheid toekennen aan de versie van Wilson-Raybould dan aan die van Trudeau. In oktober gaat Canada naar de stembus.

