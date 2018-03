May zoekt steun Navo-landen bij stappen tegen Rusland

Het is de dag van de waarheid voor de Britse premier Theresa May. Ze geeft Rusland tot vanavond 0.00 uur om opheldering te geven over het gebruikte zenuwgas tegen voormalig Russisch spion Sergei Skripal. En zonder verklaring uit Moskou, zal ze overgaan tot stevige maatregelen, zegt ze. Alleen zal elke sanctie behoorlijk wat risico’s met zich meebrengen.

Het uitzetten van Russische diplomaten, of zelfs de Russische ambassadeur, is één van de waarschijnlijke opties. Dat is de meest stevige manier om via diplomatieke weg de Britse woede te laten blijken.

als het bij harde woorden blijft - zonder stevige maatregelen - zal Poetin uiteindelijk zijn schouders kunnen ophalen

Daarnaast zal May waarschijnlijk overgaan tot het bevriezen van Russische tegoeden in Groot-Brittannië of het instellen van inreisverboden voor omstreden Russen. Het is algemeen bekend dat Russische oligarchen en politici, velen uit de directe omgeving van president Poetin, voor miljoenen hebben geïnvesteerd in Londen.

Zo is Roman Abramovitsj niet alleen eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea, maar ook een goede bekende van de Russische president. Ook miljardair en metaalmagnaat Alisher Oesmanov, met een Londense vastgoedportefeuille van tientallen miljoenen, behoort tot Poetins inner circle. En wat te denken van het dure appartement, geschat op zo’n 13 miljoen euro, in Westminster van Igor Sjoevalov, van de huidige Russische vicepremier.

Amper moeite Tot nu toe lieten de Britten deze Poetin-vertrouwelingen ongemoeid. Zo is de lijst met inreisverboden voor Russen naar de Verenigde Staten een stuk langer dan de Britse lijst. In het verleden deden de Britten ook amper moeite om goed te controleren waar het Russische geld precies vandaan kwam en verstrekte de Britse overheid zonder al teveel controles visa aan Russen die hun miljoenen in Londen kwamen investeren. Het nu wel aanpakken van deze oligarchen en politici kan economische consequenties met zich mee brengen. Het is dan ook de vraag hoe ver May op dit punt durft te gaan. Hetzelfde geldt voor het uitzetten van diplomaten. Want het ligt voor de hand dat Rusland de Britten met gelijke munt zal terugbetalen en ook Britse diplomaten uit Moskou weg zal sturen. Dat is met het oog op het WK voetbal deze zomer, waar duizenden Britse voetbalfans op af zullen komen, geen prettig vooruitzicht. Bovendien levert Londen daarmee flink in aan diplomatieke slagkracht in Moskou. Een derde maatregel die door May wordt overwogen is het intrekken van de uitzendlicentie van staatszender Russia Today, die vanuit Londen in het Engels uitzendt. Russia Today wordt door veel Britse politici gezien als een spreekbuis van het Kremlin. Daarop reageerde een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken fel: als dat gebeurt, zullen wij alle Britse media verbieden nog langer verslag te doen vanuit Rusland. Oftewel, ook die sanctie zal een enorme rel veroorzaken. Daarom is het niet verwonderlijk dat May de afgelopen dagen veel steun zocht bij Navo-bondgenoten. Ze belde direct met de Franse president Macron, kreeg bijval van de Duitse bondskanselier Merkel en gisteravond ook van de Amerikaanse president Trump. Door het smeden van een coalitie hoopt May sterker te staan bij het opleggen van sancties en daarmee Rusland ook gerichter te kunnen raken. Want als het bij harde woorden blijft - zonder stevige maatregelen - zal Poetin uiteindelijk zijn schouders kunnen ophalen.

Nieuw verdacht Russisch sterfgeval In Londen werd maandag de 68-jarige Nikolai Gloesjkov dood gevonden. Hij was een uitgesproken tegenstander van president Poetin en verbleef sinds 2011 in Londen, waar hij politiek asiel had gekregen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, de Britse politie doet onderzoek. Gloesjkov was een goede vriend van de in 2013 overleden oligarch Boris Berezovski, eveneens een vijand van Poetin. Berezovski werd onder verdachte omstandigheden, met een strop om zijn nek, dood aangetroffen in zijn Britse landhuis. Zelfmoord? Gloesjkov hield altijd vol dat zijn vriend door het Kremlin is vermoord.