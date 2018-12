May zet alles op alles voor haar brexitdeal, terwijl Londen alternatieven onderzoekt

De Britse premier Theresa May kan weer vooruitkijken. Ze zal de komende weken alles op alles zetten om haar brexitdeal te verkopen aan het Britse parlement, dat ergens na Kerstmis stemt over het akkoord. Dit weekeinde deed ze alvast een voorzet. Ze hekelde eerdere opmerkingen van oud-premier Tony Blair. Hij zei vorige week dat parlementsleden zich achter een nieuw referendum moeten scharen 'als alle andere opties niet werken'. Dat is democratie, aldus de voormalige premier.

May reageerde woedend. Ze noemde zijn opmerkingen 'een belediging voor het ambt' dat hij nota bene ooit bekleedde. Parlementariërs kunnen 'geen afstand doen van de verantwoordelijkheid' die de brexitstem met zich meebrengt. Maar Blair liet zich niet de les lezen en zei te mogen reageren 'op de belangrijkste beslissing die dit land sinds de Tweede Wereldoorlog heeft genomen'.

Gekissebis

Het gekissebis volgt op een turbulente week voor May. Begin vorige week stelde ze de stemming in het Lagerhuis over de brexitdeal uit omdat ze zeker wist dat onvoldoende parlementariërs zich zouden scharen achter het akkoord. Dat besluit kwam haar op zo veel kritiek te staan dat May een vertrouwensstemming binnen haar eigen partij aan haar broek kreeg. Die overleefde ze, maar haar machtsbasis wankelt: ruim eenderde van de conservatieve parlementariërs vonden dat ze op moest stappen.

Vervolgens reisde May af naar Brussel om opnieuw te onderhandelen over de inmiddels befaamde backstop - het vangnet dat een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland moet voorkomen. De Europese leiders waren bereid meer duidelijkheid te geven, maar heronderhandelen van het akkoord zit er niet in. May hoopt desondanks de komende weken extra toezeggingen in Brussel te krijgen. Ze stuurt deze week een van haar beste juridische medewerkers: Jonathan Jones.

De impasse met Brussel is voor veel Britse parlementariërs reden nieuwe voorstellen te overwegen. Zo wordt niet alleen de roep om een tweede referendum over de brexit luider. Sommige parlementariërs spreken over de optie de EU zonder deal, maar op een gestructureerde manier te verlaten. Anderen denken dat het parlement meer zeggenschap moet krijgen in het proces.