May wordt iets realistischer over Brexit, maar Brussel is nog lang niet tevreden

Het was de derde grote brexit-speech sinds Theresa May het premierschap in 2016 overnam. Maar nog niet eerder was ze zo realistisch. “Het leven gaat er anders uitzien”, zei ze en ze erkende dat er moeilijke compromissen in het vooruitschiet liggen.

Lees verder na de advertentie

Het was haar intentie om de speech in Newcastle te houden, het noordoosten van Engeland. Maar vanwege het barre weer werd in allerijl het klassieke Mansion House gekozen, in het hart van de Londense City. May zette in detail neer hoe ze de toekomst voor zich ziet.

Ja, ze wil nog altijd de interne markt en de douane-unie verlaten en aansturen op een harde Brexit. Daarmee kan ze een einde maken aan het vrije verkeer van personen en hoeft ze niet langer Brusselse regels over te nemen. Maar ze wil op veel terreinen wel nauw blijven samenwerken met de EU en ook toegang houden tot de Europese interne markt. Dat wil ze bijvoorbeeld doen door Britse productiestandaarden zoveel mogelijk “te spiegelen aan EU-standaarden”.

De leden van de EU hebben tot nu toe steeds gewaarschuwd: we doen niet aan cherrypicking

Cherrypicking In Brussel wachten de leden van de EU al tijden op meer duidelijkheid van de Britten. En ze hebben tot nu toe steeds gewaarschuwd: we doen niet aan cherrypicking, wel van de EU-lusten willen genieten, maar niet de lasten willen dragen. En zo leggen vele EU-vertegenwoordigers ook dit voorstel uit. De eerste reacties waren dan ook lauwwarm. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU, zei de speech te verwelkomen. Maar Manfred Weber, een Merkel-vertrouweling en voorzitter van de Europese Volkspartij (de grootste partij in het Europees Parlement) maakt zich na de speech juist meer zorgen. “Ik zie niet hoe we tot een akkoord kunnen komen als de Britse regering zijn hoofd steeds verder in het zand steekt.” Daar stelde May tegenover: “We willen een andere deal dan Noorwegen, Canada of Turkije. Als wat wij doen cherrypicking is, dan is elke vrijhandelsdeal cherrypicking. Dit is een onderhandeling, waarin niemand precies krijgt wat-ie wil.” May lijkt haar partij meer achter zich te hebben gekregen met deze speech