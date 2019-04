May wil verder brexituitstel, Londen bereidt deelname Europese verkiezingen voor

In een brief aan EU-president Donald Tusk verzoekt May de brexitdatum uit te stellen, zodat een vertrekregeling kan worden gevonden die voldoende draagvlak heeft om door het verdeelde Britse parlement te komen. De aanvankelijke brexitdeal die de premier met Brussel sloot werd tot drie keer toe weggestemd door het Britse Lagerhuis. “De impasse mag niet voort blijven duren”, schrijft May in haar brief, aangezien die ‘onzekerheid creëert en schade aanricht aan het vertrouwen in de politiek’.

Mocht er voor de streefdatum van 30 juni een overeenkomst worden goedgekeurd door een meerderheid van de Britse parlementariërs, dan moet het Verenigd Koninkrijk volgens May eerder de EU kunnen verlaten. Het liefst stapt de Britse regering voor de Europese verkiezingen op 23 mei met een goedgekeurde deal uit de Europese Unie, schrijft May, maar mocht dat niet voor die datum lukken, dan zullen de ‘verantwoordelijke voorbereidingen worden getroffen’ om alsnog deel te nemen aan de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement.

Dit nieuws komt nadat EU-president Donald Tusk zich vrijdagochtend bereid toonde het Verenigd Koninkrijk een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden, wat vanochtend door de BBC naar buiten werd gebracht.

Ook in dat plan zou Groot-Brittannië eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement tussentijds instemt met een vertrekregeling. Het idee van Tusk zou waarschijnlijk komende woensdag ter tafel komen tijdens een ingelaste EU-top en heeft alleen kans van slagen als alle lidstaten er mee instemmen, maar het is nog onduidelijk wat de brief van May voor invloed zal hebben op het aanbod van ‘flexibele uitstel’.

Eigenlijk verliep vorige week vrijdag de deadline voor het vertrek van de Britten uit de EU, maar omdat het premier Theresa May nog altijd niet gelukt is haar brexitdeal door het Britse Lagerhuis te loodsen, heeft het Verenigd Koninkrijk twee weken uitstel gekregen.

Zoals het er nu naar uitziet vertrekt Groot-Brittannië dus op 12 april uit de EU. Het verzoek tot uitstel van premier May is niet verrassend, aangezien het Lagerhuis deze week een wet aannam waarin staat dat het land de EU niet zonder overeenkomst mag verlaten. Volgens May is uitstel nodig om dat no deal-scenario te voorkomen, waarvan zowel de EU-lidstaten als Britse parlementariërs vrezen dat het problemen zal veroorzaken voor bedrijven en doorvoerhavens.

Productief Het is nu afwachten wat de gesprekken tussen May en oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labour-partij opleveren. Deze week nodigde de premier Corbyn uit om samen tot een brexit-overeenkomst te komen die kans van slagen heeft in het Lagerhuis. Volgens woordvoerders van premier May zouden de ‘technische’ gesprekken tussen Labour en de Conservatieven ‘productief’ zijn geweest. Vandaag praten de partijen opnieuw.

