May wil uitstel, maar Tusk zet het Verenigd Koninkrijk voor het blok

Met nog acht lange, bange dagen te gaan voor de nog immer dreigende brexitchaos zal ook de Europese voorjaarstop geen verlossing brengen. De kans dat de regeringsleiders donderdag in Brussel een knoop doorhakken over een kort uitstel van het Britse vertrek uit de EU, is nagenoeg nul. Oorzaak: zowel de (late) timing als de inhoud van de brief waarmee de Britse premier May de EU woensdag verzocht om de brexitdatum met drie maanden te mogen uitstellen: van 29 maart naar 30 juni.

Die brief belandde aan het begin van de middag op het bureau van ‘EU-president’ Donald Tusk. Die legde enkele uren later een verklaring af. “Een korte verlenging zal mogelijk zijn”, aldus Tusk. “Maar wel onder de voorwaarde van een positieve stemming over de terugtrekkingsovereenkomst in het Lagerhuis. De vraag over de duur van de verlenging blijft open.”

May wilde haar akkoord afgelopen dinsdag voor een derde keer in stemming laten brengen (na twee afgetekende nederlagen in januari en maart), maar Lagerhuis-voorzitter John Bercow stak daar een stokje voor. Volgens hem kan de regering niet steeds hetzelfde akkoord voorleggen; daaraan moet iets wezenlijks veranderen voordat het parlement er een vers oordeel over kan vellen.

In haar brief verzoekt May haar collega-regeringsleiders om de extra documenten die zij vorige week in Straatsburg bezegelde met EU-commissievoorzitter Juncker, te bekrachtigen. Op die manier zou ze kunnen voldoen aan de voorwaarden van Bercow, en kan het Lagerhuis volgende week opnieuw stemmen. Wordt een ‘ja’, dan kunnen de EU-regeringsleiders heel snel, via een schriftelijke procedure, unaniem instemmen met het uitstel.

Het epistel van May viel in eerste instantie slecht in Brussel. Alles eromheen ademde weer de chaos die de Britse politiek al maandenlang kenmerkt. ‘s Ochtends had de Britse EU-ambassadeur nog tegen collega’s gezegd dat er die dag geen verzoek om uitstel zou komen. Twee uur later was die er opeens.

In de brief aan Tusk zou May toezeggen dat ze de extra tijd wil benutten om binnenlandse oplossingen te zoeken voor de zogeheten backstop

Theresa May verlaat haar ambtswoning op Downing Street in Londen. © AFP

In de wetenschap dat een etmaal later de regeringsleiders zouden afreizen naar Brussel, overheerste het gevoel dat May weer eens te laat is met haar brief. Ook was er kritiek op de stelligheid waarmee Londen - bij monde van de Britse premier - weer eens ‘nee’ zegt tegen iets, namelijk het houden van Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, in mei. Dat is nou juist een van de vele onzekerheden die deel uitmaken van het hele pakket bestaande brexit-twijfels die samenhangen met de lengte van het uitstel.

De combinatie van uitstel en Europese verkiezingen in 27 in plaats van 28 landen kan namelijk in theorie een giftige juridische cocktail opleveren, mogelijk ook als 30 juni de einddatum wordt. Als later dit jaar EU-besluiten worden genomen met het VK nog aan tafel, zou een willekeurige Britse burger naar de rechter kunnen stappen om die besluiten aan te vechten. Die zijn immers genomen zonder dat die burger zich vertegenwoordigd weet in Straatsburg.

De EU-landen zijn vastbesloten om de situatie te voorkomen dat de EU-instituties verlamd raken. Omdat ook een langer brexit-uitstel nog steeds een optie is, kan May in dit wankele stadium onmogelijk deelname aan de verkiezingen in mei uitsluiten. Volgens experts is half april het laatste moment om te beslissen of er alsnog gestemd moet worden in het VK.

Tegelijk is duidelijk dat niemand in de EU (op de fanatiekste brexiteers na) zit te wachten op no deal-brexit die via slaapwandelen op 29 maart wordt bereikt, bijvoorbeeld omdat het niet tot die cruciale stemming komt in het Lagerhuis. Daarmee lijkt het onvermijdelijk dat de brexit volgende week op het nippertje wordt uitgesteld, zelfs als Londen daarvoor eigenlijk geen goede reden aanvoert - nu nog een harde eis van onder anderen premier Rutte.

