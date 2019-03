May wil haar akkoord later deze week alsnog door het parlement loodsen

Het is gewoon de beste oplossing, zei ze maandag tegen haar parlement. Alle andere mogelijkheden ondermijnen immers de uittreding uit de EU.

Voor de derde dag op rij gonsde het maandag van de geruchten dat May gaat aftreden als premier. Het zou de enige voorwaarde zijn waaronder ze genoeg leden van het Lagerhuis zover kan krijgen het akkoord te steunen dat zij met de EU sloot over hoe het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten.

Maar uit wat ze maandag tegen het Lagerhuis zei, blijkt dat er nog helemaal geen sprake is van een meerderheid. “Zoals de dingen er nu voor staan, is er nog altijd niet voldoende steun”, zei ze. Ze brengt daarom het akkoord nog niet woensdag al voor een derde keer in stemming, maar pas later in de week. De speculaties over een mogelijk vertrek van May gaan daarmee naar verwachting ook nog even door.

Via een serie van zogenaamde ‘indicatieve stemmen’ over allerlei mogelijke brexit-opties, wil het parlement onderzoeken voor welke richting wél een meerderheid te porren is

Intussen is het parlement het goed zat. Die heeft het akkoord van May, dat immers al twee keer genadeloos werd weggestemd, allang gedag gezegd. In plaats van een derde stemming daarover wil het Lagerhuis liever onderzoeken welke optie er dan wel op voldoende steun kan rekenen. De meeste kans maakt een voorstel om een soort parlementaire peiling te houden. Via een serie van zogenaamde ‘indicatieve stemmen’ over allerlei mogelijke brexit-opties, wil het parlement onderzoeken voor welke richting wél een meerderheid te porren is.