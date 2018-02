May wil alliantie voor veiligheid met EU

De Britse premier Theresa May wil volgend jaar een verregaand veiligheidsverdrag met de Europese Unie sluiten. Dat moet voorkomen dat terroristen en criminelen in Groot-Brittannië of het Europese vasteland profiteren van de Brexit, zo vertelde May vandaag aan een gezelschap van andere regeringsleiders en ministers op de München Veiligheidsconferentie.

Het verdrag moet losstaan van de vertrekregeling en toekomstige economische relatie die de EU en Groot-Brittannië uitonderhandelen. Dat is waarschijnlijk niet voor de deadline van april 2019 geregeld, waardoor er voor deze onderwerpen een overgangsregeling komt.

May, die vaak het verwijt krijgt niet duidelijk te maken wat ze nu concreet aanwil met de Brexit, deed vanochtend concrete voorstellen over hoe de samenwerking moet uitzien. Het is volgens haar van groot belang dat Groot-Brittannië onderdeel blijft uitmaken van de uitwisseling van informatie door politiediensten via het agentschap Europol. Daarnaast moet een manier gevonden worden om het Europese arrestatiebevel in stand te houden.

Ook op het gebied van defensie en buitenlandbeleid wil May blijven samenwerken. Ze stelde gisteren voor dat Londen na de Brexit alle bestaande EU-sancties, zoals de strafmaatregelen tegen Rusland voor de oorlog in Oekraïne, blijft uitvoeren. In de toekomst blijven Britse en Europese diplomaten wat haar betreft ook nauw overleggen, zodat ze gezamenlijk nieuwe sancties kunnen invoeren.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker zei dat hij wel wat ziet in de ideeën. “De EU wil geen wraak nemen op Groot-Brittannië, dus de veiligheidsalliantie blijft behouden.” Maar, zo voegde hij eraan toe, Londen moet dan niet denken dat het in ruil voor deze samenwerking ook betere voorwaarden in een eventueel handelsakkoord krijgt. “Ik wil veiligheidsbeleid niet met andere onderwerpen mixen.”

Een dergelijke nauwe samenwerking bestaat er op dit moment niet tussen de EU en een derde land, zo gaf May toe. “Maar de EU sluit ook verregaande handelsakkoorden met andere landen. Er is geen juridische of politieke reden waarom het niet mogelijk zou zijn dit ook te doen op het gebied van veiligheid.”

Defensie

De Britse premier stelde zich gisteren ook open voor deelname aan de nieuwe defensieplannen van de EU. Brussel wil bijvoorbeeld met een jaarlijks fonds van enkele miljarden euro’s de ontwikkeling van nieuwe wapens financieren. Volgens May is het een goed idee als haar land daar ook een rol in heeft. Ze herinnerde haar toehoorders eraan dat Groot-Brittannië nu verantwoordelijk is voor veertig procent van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens in de EU. Ook wil May dat Groot-Brittannië blijft deelnemen aan militaire missies van de EU, en ze is zelfs bereid om Britse ontwikkelingshulp via EU-fondsen uit te geven.

De toespraak deed de Duitse diplomaat Wolfgang Ischinger, organisator van de conferentie in München, ontvallen dat het toch erg jammer is dat Groot-Brittannië de EU verlaat als het toch eigenlijk zo nauw wil samenwerken. “Dit zou allemaal zoveel eenvoudiger zijn als jullie gewoon bleven.”

De oproep van May sluit aan bij de waarschuwing die Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, vrijdag uitte. Volgens hem moet de EU beseffen dat het voor zijn veiligheid niet zonder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kan. De nieuwe plannen voor militaire samenwerking in de EU moeten dan ook openstaan voor Europese Navo-leden die niet in de EU zitten.

Ook de Amerikaanse senator Lindsay Graham moedigde zulke samenwerking vrijdagavond aan. “De Britten vinden dat de EU hen een slechte economische deal oplevert, maar ze zien de Navo als een goede deal. Ik hoop dat ze de defensieplannen van de EU ook als een goede deal kunnen zien.”