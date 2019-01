May verliest stemming brexitdeal: 202 stemmen voor, 432 tegen

Zestien parlementariërs onthielden zich van stemming. Van haar eigen partij stemden 118 leden tegen de deal. In een eerste reactie zei May dat 'de regering naar het Lagerhuis luistert'.

Lees verder na de advertentie

Het was geheel in lijn der verwachting dat Mays deal afgewezen zou worden. Toch deed ze in een toespraak voorafgaand aan de stemming nog een laatste oproep aan het Lagerhuis om voor haar brexitdeal met de Europese Unie te stemmen. “Een stem tegen is een stem voor onzekerheid, verdeeldheid en het risico op een brexit zonder akkoord’', zei ze. Volgens May is er geen alternatief voor haar deal en hebben de Britten niet gestemd om zonder akkoord uit de EU te stappen.

May pleitte ook tegen een tweede referendum, waar sommige politici op aandringen. Dat leidt volgens de premier tot meer verdeeldheid.

Labour-leider Jeremy Corbyn noemde de nederlaag 'catastrofaal'. Hij diende een motie van wantrouwen in tegen de premier en haar kabinet. De Groenen en de Schotse Nationale Partij hebben al gezegd die motie te steunen, de Noord-Ierse oppositiepartij DUP blijft achter May staan. Woensdag wordt er verder gedebatteerd over de motie.