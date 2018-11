May vecht voor haar positie en haar brexit

Bij een confrontatie met het parlement, waar ze het akkoord presenteerde, was voornamelijk kritiek haar deel. Een duidelijk vermoeide May zei dat het akkoord erin voorziet dat het Verenigd Koninkrijk de EU op een ‘ordentelijke’ verlaat. Die analyse werd slechts door een handvol anderen gedeeld. Behalve Labour, dat al snel verklaarde tegenstander van het akkoord te zijn, waren ook conservatieve en Noord-Ierse parlementsleden bijzonder kritisch. “De EU is net Hotel Califonia”, zei Julian Lewis, verwijzend naar de klassieker van The Eagles. “Je komt er nooit meer weg”.

De opmerking van Lewis was nog één van de aardige, want er waren ook partijgenoten van May die een verzoek indienden om een motie van wantrouwen in haar leiderschap van de partij. Over zo’n motie wordt gestemd als er 48 conservatieve parlementsleden per brief om vragen. Het is nog onbekend hoeveel brieven er zijn, maar dàt ze er zijn is wel zeker: het parlementslid Jacob Rees-Mogg bevestigde openlijk dat hij een brief had gestuurd en parlementslid Anne Marie Morris zei bij wijze van motivatie van haar brief dat ‘het op dit moment niet de tijd is voor het leiderschap van May’.

Vier ministers weg

Eerder op de dag waren er andere tegenslagen, toen achter elkaar maar liefst vier van Mays 28 kabinetsleden hun ontslag indienden. Eén van de vertrokken ministers in Dominic Raab, de minister voor de brexit. In een verklaring donderdagochtend zei Raab dat hij gewetensbezwaren heeft. Raab was zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van het akkoord. Toch gelooft hij dat de uitkomst ongewenst is, vooral als het gaat om Noord-Ierland. Dat aspect van het akkoord is volgens hem ‘een reële bedreiging van de integriteit van het Verenigd Koninkrijk’.

In een gesprek met de BBC zei Raab later op de dag dat May in zijn ogen is gezwicht voor Europese ‘chantage’. Het vertrek van Raab is een harde slag, zeker omdat hij de tweede brexit-minister is die vertrekt in vier maanden. De eerste, David Davis, stapte in juli op uit onvrede met het plan dat May toen presenteerde.

“Ik kan de uitkomst van dit voorstel niet in overeenkomst brengen met de beloften die we bij de laatste verkiezingen aan het land hebben gedaan”, schreef Raab in zijn ontslagbrief aan May.

Ook Esther McVey, die minister van werkgelegenheid en pensioenen was, diende haar ontslagbrief in. Zij meent dat dit akkoord niet is waar de Britten voor hebben gestemd. “We zijn gegaan van ‘geen deal is beter dan een slechte deal’ naar: ‘een akkoord is beter dan geen akkoord’.”

Behalve Raab en McVey legde onderminister Suella Braverman haar functie neer, net als onderminister Shailesh Vara. De laatste had Noord-Ierland in zijn portefeuille. Vara vreest dat zijn land oneindig vast zit aan de Europese douane-unie, op wiens regels het Verenigd Koninkrijk geen vat meer heeft. “We zijn een trotse natie en de dag waarop we worden gedwongen om te leven naar de regels van andere landen is een verdrietige.”