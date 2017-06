May stuurt geen EU-burgers weg na Brexit, Rutte heeft 'nog duizenden vragen'

De Britse premier May wil deze ruim 3 miljoen mensen 'prioriteit en zoveel mogelijk zekerheid' geven tijdens de brexit-onderhandelingen, zo stelde ze gisteren voor aan haar 27 EU-collega's tijdens de top in Brussel. Zij sprak van een 'eerlijk aanbod'. May wil niemand wegsturen, en wil ook niet dat families uit elkaar vallen. Deze EU-burgers krijgen dezelfde toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen en pensioen als Britten, ook na de Brexit. Omgekeerd zou dat ook moeten gelden voor de ruim 1 miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen.

Premier Rutte zei dat er 'duizenden vragen te stellen zijn' over Mays voorstellen. Hij vroeg zich ook af waarom May haar voorstellen deed aan EU-leiders, in plaats van met de brexit-onderhandelaars. Rutte zei gisteren voor de camera's van de BBC dat hij gruwt van de Brexit. "Ik haat de Brexit van alle kanten. Ik ben anglofiel. U bent een van onze geliefdste partners. Maar de Brexit is een besluit van het Britse volk en ik kan niets inbrengen tegen democratie." In het Verenigd Koninkrijk wonen ongeveer 100.000 Nederlanders.

De Duitse bondskanselier Merkel noemde het voorstel van May 'een goede start'.

Niemand wordt aan de rand van een klif gezet Britse diplomaat

Coulant Sinds wanneer iemand precies in het Verenigd Koninkrijk moet wonen om een status te krijgen, moet volgens het voorstel nog worden bepaald. Dat zou ergens tussen maart 2012 en maart 2014 (vijf jaar voor de datum van de Brexit) moeten zijn. Mensen die de vijf jaar dan niet hebben gehaald worden echter 'coulant' behandeld en krijgen de mogelijkheid om die periode vol te maken. Zij komen dan in aanmerking om alsnog dezelfde verblijfsstatus en de daarbij behorende rechten verkrijgen. Daarbij geldt een 'coulanceperiode' van waarschijnlijk twee jaar. "Niemand wordt aan de rand van een klif gezet", aldus een Britse diplomaat. May belooft een 'gestroomlijnd' digitaal registratiesysteem, waarmee iedereen op een makkelijke manier uit de voeten zou kunnen. Details daarover volgen volgende week. De brexit-onderhandelingen begonnen afgelopen maandag. Beide partijen willen de rechten van burgers als eerste regelen. De EU gaat nu beoordelen of het voorstel aanvaardbaar is. Een belangrijk punt voor Europa is dat het Europees Hof van Justitie zeggenschap houdt als het gaat over bestaande rechten, maar May zou dat juist willen neerleggen bij Britse rechters.

