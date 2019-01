May stevent af op nederlaag bij brexit-stemming

Westminster, het Britse politieke hart, zal de komende dagen de ogen van de wereld op zich gericht zien. Premier May zal dinsdagavond haar zwaarbevochten brexit-deal in stemming brengen in het Lagerhuis. Maar omdat de kans dat ze de stemming verliest nog altijd levensgroot is, speculeert iedereen zich suf over hoe het verder moet.

Premier May heeft al aardig wat crises doorstaan. Maar zo heet als het de komende dagen onder haar voeten zal worden, is het nog niet geweest. Haar brexit-deal stuit al maanden op gigantische weerstand, niet in de laatste plaats bij meer dan honderd parlementariërs uit haar eigen partij. En hoewel ze maandag of dinsdag nog rekent op een laatste strohalm uit Brussel, een verklaring met nieuwe toezeggingen om de deal draaglijker te maken voor parlementsleden om ermee akkoord te gaan, verwacht haast niemand dat de handreiking van Commissievoorzitter Juncker van noemenswaardige betekenis zal zijn. Een slap handje, hooguit.

Geheim plan

Daarmee stevent May af op een historisch verlies, iets wat het brexit-proces in deze cruciale slotfase opnieuw volledig in chaos zal storten. De premier heeft dan slechts een paar dagen de tijd om met een alternatief te komen. Wellicht dat ze in allerijl opnieuw naar Brussel zal afreizen, in de hoop dat onder de enorme druk de Brusselse weerstand tegen toezeggingen vloeibaarder zal worden. Maar zeker bij een groot verlies dinsdag zal de bereidheid bij de EU om May te helpen minimaal zijn. Want wat heeft het voor zin May iets te geven als de weerstand zo groot is?

Ondertussen lijkt er achter May’s rug om een stille parlementaire ‘coup’ gaande, zoals verschillende zondagkranten het omschreven. Conservatieve pro-EU-parlementsleden bereiden een motie voor om alle parlementsleden de mogelijkheid te geven wetsvoorstellen in te dienen; een recht dat nu alleen aan de regering is voorbehouden. Dat zou parlementsleden bijvoorbeeld de kans bieden om te kijken of er een meerderheid bestaat voor een nieuw referendum of zelfs om de brexit terug te draaien. Het geheime plan zou, volgens de Sunday Times, voor een schok in Downing Street hebben gezorgd. Julian Smith, de man die voor de fractiediscipline moet zorgen, zou het verhaal op het toilet in het parlement hebben opgevangen en vervolgens May hebben ingelicht.

Het verhaal zal May’s betoog versterken dat het wegstemmen van haar deal kan leiden tot helemaal geen brexit. Daarmee hoopt ze weifelende brexit-gezinde Conservatieven alsnog aan zich te binden. Sommigen suggereerden daarom dat Smith het verhaal weleens zelf aan de Sunday Times gelekt kan hebben. Alles om May’s nederlaag zo klein mogelijk te maken.

Ook deed May daarom voor het weekeinde voor het eerst een serieuze poging om een deel van de oppositie voor zich te winnen. Ze nodigde verschillende Labour-parlementariërs uit en toonde bereidheid aan enkele van hun zorgen op het gebied van werknemersrechten en milieustandaarden tegemoet te komen. Dat zou May een handvol extra stemmen kunnen opleveren.