May snoeit dood hout uit haar kabinet, maar de beesten blijven

Het is voor een Brits premier bepaald niet ongebruikelijk om tijdens een ambtstermijn verschillende ministers te vervangen. Het is een soort machtsmiddel, een joker die de minister-president kan inzetten om zijn of haar positie te verstevigen. Cameron deed het, Blair ook. Een bijltjesdag waarop elke minister of staatssecretaris angstvallig de mobiele telefoon in de gaten houdt.

May is zwak, maar stabiel

Maar op May's reshuffle, zoals de Britten het noemen, moesten we even wachten. Als premier stond ze er immers het afgelopen jaar uiterst zwak voor. Ze had haar kabinet vlak na de verkiezingen willen omgooien, maar in plaats van dat ze haar meerderheid in juni vergrootte, daalde het aantal Conservatieve zetels. Ze kon, aan haar vingertoppen hangend aan de afgrond, maar net aanblijven als premier. Het laatste wat ze zich toen kon veroorloven was allerlei ministers vervangen.

McLoughlin was me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de desastreuze ver­kie­zings­cam­pag­ne vorig jaar

Maar zeker nadat ze in december een doorbraak wist te forceren in de stugge brexitonderhandelingen, groeide haar krediet weer binnen de partij. Haar positie lijkt wat te zijn verstevigd, niet in de laatste plaats omdat er nog altijd geen alternatief is voor May. Ze is zwak maar stabiel, zou een dokter zeggen.

De eerste die gisteren het veld moest ruimen was de partijvoorzitter Patrick McLoughlin. De 60-jarige McLoughlin, die nog diende onder Margaret Thatcher, was medeverantwoordelijk voor de desastreuze verkiezingscampagne vorig jaar. Hij werd vervangen door een rijzende ster bij de Conservatieven: Brandon Lewis. Aan Lewis (46) de taak om de partij weer aantrekkelijk te maken voor jonge kiezers, die bij de vorige verkiezingen massaal op Labour stemden.

Verder ziet het ernaar uit de minister van economische zaken Greg Clark en de minister van onderwijs Justine Greening hun baan verliezen. Beide ministers werden in de media omschreven als 'dood hout'; ministers die nauwelijks zichtbaar zijn geweest en ook amper grote resultaten hebben geboekt. Definitief is hun ontslag nog niet, de gesprekken over hun positie waren gisteravond nog in volle gang. Verder zal May vandaag ook verschillende staatssecretarissen vervangen.