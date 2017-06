May's voorstellen vallen slecht

'EU-president' Donald Tusk had vooraf nog zo gewaarschuwd: het is niet de bedoeling dat we op Europese toppen onderhandelen over de Brexit, daar hebben we Michel Barnier en zijn onderhandelingsteam voor.

Toch slaagde de Britse premier Theresa May erin om op het hoogste niveau een brexit-discussie uit te lokken. De vraag is of de premier daarvan profijt zal hebben, want haar voorstel over de toekomstige rechten van EU-ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk werd op de Europese top in Brussel zeer koel ontvangen.

Ik dacht: dit is de verkeerde brievenbus, je moet bij Michel Barnier zijn Mark Rutte

May voerde donderdagavond kort het woord aan het einde van het diner. Dat deed ze vlak voordat zij de zaal moest verlaten, zodat de 27 anderen hun post-brexitoverleg konden voortzetten.

De Conservatieve premier probeerde de EU-leiders gerust te stellen over de gevolgen van de Brexit voor de ongeveer drie miljoen EU-burgers die in haar land wonen, maar bereikte eigenlijk het tegendeel. Zo zou die zekerheid alleen gelden voor degenen die minimaal vijf jaar legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen, terugrekenend vanaf een nog nader te bepalen dag, uiterlijk 29 maart 2019 - de datum dat de Britse uittreding uit de EU een feit zou moeten zijn.

Ook zouden die EU-burgers niet onder de juridische bescherming van het EU-Hof van Justitie vallen, wat de overige landen eisen, maar onder Brits recht. May sprak van een 'zeer eerlijk en zeer serieus' voorstel en zei dat de details volgende week volgen.

Premier Mark Rutte wist niet goed wat hij aan moest met de bijdrage van May. "Ik dacht: dit is de verkeerde brievenbus, je moet bij Michel Barnier zijn. Ik heb hier honderd vragen bij. Maar die ga ik niet stellen, dat is niet onze taak."

Zijn Belgische ambtgenoot Charles Michel was gisterochtend nog kritischer. Hij noemde het burgerrechten-voorstel van May 'bijzonder vaag, wij willen geen kat in de zak'.

May wil koste wat het kost af van de zeggenschap van het Europees Hof van Justitie

Later op de dag werd de eensgezindheid in de reacties groot. "Een goede start, maar geen doorbraak", zei de Duitse bondskanselier Merkel. "Beneden onze verwachtingen", vond EU-raadsvoorzitter Tusk. "Niet genoeg", meende commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De uitgangspositie van de EU-27 is dat EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk niets zouden moeten merken van de Brexit, ook als ze onlangs zijn geëmigreerd. Aan het einde van de top zei May dat ze de kritiek op haar voorstel onterecht vond. Volgens haar kunnen de EU-burgers vertrouwen op de 'zeer gerespecteerde' Britse rechtbanken. Zij wil koste wat het kost af van de zeggenschap van het Europees Hof van Justitie.

• Strijd om agentschappen in Londen In het spoor van het brexit-proces voeren de 27 niet-Britse landen van de Europese Unie een bikkelharde strijd om de twee Europese agentschappen die in Londen zijn gevestigd. Om niet de indruk te wekken dat die landen elkaar de hersens inslaan om een relatief onbelangrijk brexit-bijeffect, proberen ze eenheid en daadkracht uit te stralen. Dat is ze donderdagavond gelukt met een unaniem akkoord over de spelregels voor de toewijzing van de agentschappen. Dan kan daar straks geen ruzie meer over komen. Na een onafhankelijk oordeel van de Europese Commissie, waarbij alle ruim twintig kandidaat-steden langs een zestal criteria worden gelegd, moeten de lidstaten in november de knoop doorhakken. Dat gebeurt via een Eurovisie-achtige stemming onder 27 ministers. Vooral het Europese Medicijnenagentschap geldt als kroonjuweel, met zo'n duizend vaste banen en veel prestige en economische activiteit eromheen. De regio Amsterdam is kandidaat, maar de concurrentie is geducht, van onder meer Barcelona, Dublin, Kopenhagen en Milaan. Het andere agentschap is de Europese Bankautoriteit.

• Duidelijke taal Angela Merkel en Emmanuel Macron op hun persconferentie, gisteren in Brussel: een moment waar de symboliek vanaf droop. Exact een jaar nadat het Britse volk per referendum besloot dat hun land uit de Europese Unie moet, stonden de leiders van Duitsland en Frankrijk gebroederlijk naast elkaar om de kracht van de Europese samenwerking te benadrukken. "We spreken met dezelfde stem", zei de Franse president Macron bij zijn debuut op een Europese top. "Dat is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het succes van Europa." Na de Brexit moeten de 27 overige landen hun samenwerking versterken, zei de Duitse bondskanselier Merkel. Ze zei zelfs dat dit proces 'voorrang moet krijgen boven de brexit-onderhandelingen'. Gezamenlijke persconferenties van nationale leiders zijn tamelijk uniek op Europese toppen. Elke regeringsleider heeft een eigen zaaltje in Brussel. De laatste keer dat de Franse en de Duitse leiders samen de pers te woord stonden, was in 2011, tijdens de eurocrisis. Toen stond Merkel naast Nicolas Sarkozy - de befaamde 'Merkozy'-tandem.

