May’s nieuwste troef: de brexit uitstellen

Ook al is haar strategie in duigen gevallen, de Britse premier Theresa May blijft hoog spel spelen. Vandaag liet ze het Lagerhuis weten dat ze weliswaar nog altijd van plan is haar akkoord met de EU op 12 maart door het parlement te loodsen, maar dat ze inmiddels ook een noodplan heeft bedacht.

“Het is mijn deal of geen deal”, was tot vandaag het mantra van de premier. Om haar akkoord met de Europese Unie door het parlement te krijgen, was het nodig dat de leden van het Lagerhuis ervan doordrongen waren dat het alternatief flink afschrikwekkend was.

Onze focus blijft liggen bij het bereiken van een akkoord en bij een vertrek uit de EU op 29 maart

Nu, een maand voor de vertrekdatum, liggen de zaken plotseling heel anders. Geconfronteerd met het voornemen van meerdere ministers uit haar kabinet om op te stappen als ze het dreigement van een akkoordloos vertrek niet van tafel zou halen, matigde ze haar toon. “Onze focus blijft liggen bij het bereiken van een akkoord en bij een vertrek uit de EU op 29 maart”, zei May nog wel tegen haar parlement. Maar die zin boette flink aan kracht in toen ze zei dat het alternatief niet langer automatisch ‘geen deal’ zal zijn.

Nu gaat het als volgt: mocht het Lagerhuis op 12 maart tegen May’s akkoord met de Europese Unie stemmen, dan zal ze op 13 maart een nieuw voorstel in stemming brengen. Dat voorstel vraagt of het parlement de EU wil verlaten zonder een akkoord met Brussel. Is het antwoord daarop opnieuw ‘nee’, dan volgt een dag later, op 14 maart, een motie waarin May vraagt of ze de brexit een paar maanden moet uitstellen.

Ook de EU moet overigens met dat uitstel instemmen. Het standpunt van de 27 andere Europese leiders was tot nog toe dat zij eventueel uitstel prima vinden, als maar duidelijk is waar May dat voor nodig heeft. Maar zoiets is niet aan de hand. Wat er precies in de extra maanden moet gebeuren, heeft de Britse gisteren niet gezegd.

Verlenging Zo heeft May met het uitstel misschien de vrede in haar eigen partij behouden, haar problemen zijn er niet bepaald mee verdwenen. De kans dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord op 29 maart de EU verlaat is nog altijd aanwezig. De Britse krant The Guardian becommentarieerde al meteen dat May ‘zoals gebruikelijk de overige 27 EU-lidstaten als sluitpost ziet’. “Een korte verlenging om het Verenigd Koninkrijk nog wat langer te laten twijfelen, is voor hen weinig aantrekkelijk en het ligt niet voor de hand dat ze ermee zouden instemmen.” Maar ook als de overige EU-leiders wel instemmen met uitstel bestaat nog de kans dat er geen akkoord komt. Het onderliggende probleem waar May en de EU maar niet uit komen, is er niet mee verdwenen. May stelde zelf namelijk dat het uitstel maar een paar maanden kan zijn.“Iedere verlenging tot na juni zou inhouden dat we moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen”, zei May. “Wat voor boodschap zouden we daarmee sturen aan de miljoenen mensen die bijna drie jaar geleden stemden voor een vertrek uit de Europese Unie?”