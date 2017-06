May oogst kritiek met aanval op mensenrechten

In het nauw gebracht door drie aanslagen op rij, een moeizame verkiezingscampagne en tegenvallende peilingen doet May steeds fermere uitspraken. De dag na de aanslag bij de Londen Bridge zei ze ‘Genoeg is genoeg!’, in een betoog waarin ze beloofde om harder op te treden tegen radicalisme. Maar de premier bleef volgens critici vaag over de vraag welke concrete maatregelen ze voor ogen had.

Daarom deed de Conservatieve May dinsdagavond een poging om haar plannen te verduidelijken, waarbij ze de retoriek opnieuw opvoerde. “Ik bedoel langere gevangenisstraffen voor mensen die veroordeeld zijn voor terroristische vergrijpen”, zei ze om te beginnen. “En ik wil het makkelijker maken om buitenlandse terreurverdachten te deporteren naar hun thuisland.”

Verder wil ze verdachten al in een eerder stadium beperken in hun bewegingsvrijheid, wanneer er al wel voldoende bewijs is dat ze een gevaar vormen, maar nog niet genoeg voor een rechtszaak. “Als mensenrechten-wetten ons daarbij in de weg staan, dan zullen we die wetten aanpassen.” Van deze belofte wil ze vrijdag direct werk maken als de Britse kiezers haar morgen in het stemhokje massaal genoeg steunen om premier te blijven.

Waar de vei­lig­heids­dien­sten­be­hoef­te aan hebben is niet meer macht, maar meer geld Tim Farron

Maar de oppositie hekelt Mays retoriek. We zullen het terrorisme niet verslaan ‘door onze basale rechten en onze democratie aan flarden te scheuren’, reageerde Jeremy Corbyn, leider van de sociaal-democratische Labour-partij. Volgens Labour wordt een effectieve bestrijding van terreur niet onmogelijk gemaakt door de bestaande wetten, maar ligt het probleem eerder bij de bezuinigingen op de uitvoerende instanties, de politie voorop.

Wijkagenten In haar tijd als minister van binnenlandse zaken, tussen 2010 en 2016, schrapte May 19.000 banen van agenten, onder wie veel wijkagenten. Corbyn wil daar minstens 10.000 van herstellen. Ook bezuinigingen op het gerechtelijk systeem en de grenscontrole wil hij terugdraaien. “Je kunt ons land niet veilig houden voor een grijpstuiver”, zei hij. Tim Farron, de leider van de Liberaal-Democraten, kwam met vergelijkbare verwijten aan Mays adres. Hij beschuldigt haar van ‘stoer doen over een harde terreuraanpak’, terwijl ze met haar bezuinigingen in werkelijkheid alleen maar middelen heeft weggenomen. “We hebben dit eerder gezien”, zei hij. “Met zo’n soort nucleaire wapenwedloop rond de terreurwetgeving wek je misschien de indruk dat je actie onderneemt, maar waar de veiligheidsdienstenbehoefte aan hebben is niet meer macht, maar meer geld.” Farrons partijgenoot Nick Clegg duidt Mays harde taal als ‘compensatie voor haar matte, lusteloze verkiezingscampagne’. “Ik vind het erg cynisch, en ik denk niet dat mensen erin zullen trappen.” De critici vinden de Onafhankelijke Controleur van de Terreurwetgeving, Max Hill, aan hun zijde. Hill houdt zich in deze verkiezingsweek weliswaar op de vlakte, maar na de aanslag in Manchester nam hij op zijn website duidelijk stelling. “Het parlement heeft met de terreurwetten van 2000, 2006, 2010 en 2011 een overvloed aan moderne mogelijkheden toegevoegd. Naar mijn mening hebben we in dit land geen gebrek aan wetgeving. Degenen die over onze veiligheid waken hebben eerder meer middelen dan meer wetgeving nodig.”

