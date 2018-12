May ontkent wel verdacht hard dat er geen tweede referendum komt, zeggen analisten

Of ze met open ogen op het ravijn aankoerst, blijft de vraag. Maar premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk wil opnieuw haar akkoord met de EU in het parlement in stemming brengen. In de week van 7 januari beginnen de ruim een week geleden afgebroken debatten opnieuw.

De week daarop zullen de parlementariërs gaan stemmen over het akkoord. May hoopt nog altijd dat ze, zonder een jota aan het akkoord te veranderen, toch ergens in de toelichting een soort wonderformulering kan toevoegen waarmee zowel de EU, haar partijgenoten en ook nog de Noord-Ierse gedoogpartij DUP kunnen leven. Tijdens het kerstreces zullen ambtenaren er nog hard op gaan studeren.

Maar op de achtergrond lijkt er nu ook te worden gewerkt aan een plan B. Het is misschien diepere analistenkunde, maar Britse politiek verslaggevers redeneren als volgt: ze weten dat ze moeten opletten zodra woordvoerders van Downing Street iets ontzettend gaan ontkennen. Die woordvoerders ontkenden bijvoorbeeld ook heel stellig dat de stemming over het brexitakkoord op 11 december zou worden uitgesteld, en zie wat er toen gebeurde: uitstel.

Ontkenning

Nu is er een dergelijk soort ontkenning als het gaat om een tweede referendum. Niet alleen door haar woordvoerders, ook door May zelf. “Een tweede referendum zou het vertrouwen van het volk ernstig beschadigen”, zei May gisteren plompverloren in het parlement, waar ze was om te vertellen dat de EU-top in Brussel van vorige week niets concreets opleverde. Daarom gaat zij door op de ingezette weg. “Een nieuw referendum zou ons niet verder brengen dan de vorige stemming. Het zou ons land verder verdelen terwijl we het juist moeten verenigen.”

Een nieuw referendum zou ons land verder verdelen terwijl we het juist moeten verenigen Premier May

“Het is van grote betekenis dat May over een tweede referendum sprak. Daarmee weet iedereen dat het idee in de wandelgangen serieus wordt besproken”, zei Margaret ­Beckett, voormalig minister van buitenlandse zaken. Beckett is een politicus van oppositiepartij Labour die al maanden pleit voor een tweede referendum. “We weten nu wat brexit inhoudt”, zegt zij. Ze vindt dat het juist eerlijk is om het volk nogmaals een mening te vragen.