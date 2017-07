May legt vrij verkeer van personen aan banden na Brexit

Verschillende ministers in het kabinet van May kwamen de afgelopen dagen met strijdige verklaring over deze gevoelige kwestie in de Brexit-scheiding. May is zelf op vakantie en reageerde bij monde van een woordvoerder, meldt Reuters.

Lees verder na de advertentie

Na de verkiezingen in juni, waarbij May's Conservatieve partij zijn meerderheid verloor, zijn binnen de regering verschillen van inzicht over de te volgen strategie naar de oppervlakte gekomen. Minister van financiën Philip Hammond zei bijvoorbeeld dat er geen directe verandering zou zijn in de douaneregels voor Europeanen na de Britse uittreding.

Harde lijn Tegenover deze zienswijze stond die van handelsminister Liam Fox. Hij stelde juist dat het in stand houden van het vrije verkeer van personen in strijd zou zijn met de referendumuitslag van vorig jaar. Met haar uitlatingen schaart premier May zich achter de pleitbezorgers voor een harde Brexit-lijn in haar kabinet. Vorige maand beloofde May nog dat EU-burgers die in 2019 vijf jaar of langer legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen een verblijfstatus zullen krijgen. Lees ook: - Mag deze Nederlandse vrouw na de Brexit in Engeland blijven? - Als het moet, vindt Londen een vechtscheiding ook goed

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.