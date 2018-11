May laat zich niet afleiden en vecht door voor haar brexit-deal

De Britse premier May peinst niet over opstappen en is vastberaden de komende week in Brussel de toekomstige Britse relatie met Europa te bespreken. “De komende week is cruciaal, die gaat over de toekomst van dit land”, zei de premier dit weekend in een interview met Sky News. “Ik laat me niet afleiden van mijn werk. Verandering in leiderschap maakt deze onderhandelingen niet makkelijker. Het leidt tot vertraging.”

May kreeg vorige week weliswaar goedkeuring van haar regering voor de brexitdeal, maar een dag later stapten alsnog twee ministers op: Dominic Raab, verantwoordelijk voor de brexit, en Esther McVey, de minister van pensioenen en werkgelegenheid. Bovendien zegden veel leden van haar eigen Conservatieve partij het vertrouwen in haar op. Er zijn echter eerst 48 brieven van Conservatieve parlementariërs nodig om haar leiderschap ter discussie te stellen tijdens een vertrouwensstemming.

De afgelopen dagen werd druk gespeculeerd over de aantallen. Twintig parlementariërs verklaarden via de media de brief te hebben verstuurd aan Graham Brady. Hij is voorzitter van het 1922 Committee, de parlementaire groep van de Conservatieven, en moet het proces in goede banen leiden. Over getallen doet Brady geen uitspraken, maar hij verklaarde voor de BBC-radio dat het aantal van 48 nog niet is bereikt. Bovendien liet hij doorschemeren dat het nog maar de vraag is of het zover komt aangezien zo’n proces meestal snel gaat. “Het is bedoeld als een snelle opinie-test.” Brady denkt dat sommige Conservatieve parlementsleden hebben gelogen over het indienen van de brief.

Opgelucht ademhalen May kan voorlopig dus opgelucht ademhalen en zich concentreren op het overleg in Brussel, met als hoogtepunt de Europese brexittop van regeringsleiders op zondag. Inhoudelijk zal de komende dagen de aandacht overigens niet zijn gericht op het vorige week bereikte principe-akkoord – daaraan kan weinig tot niets meer worden veranderd – maar op een veel vager document. Het gaat om de slechts veertien tot twintig pagina’s tellende ‘Contouren van de politieke verklaring over het raamwerk voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk’, zoals het in goed Brussels heet. De verklaring plaatst de afspraken uit het ‘telefoonboek’ meer

in perspectief Die schets dient als basis voor de onderhandelingen over een (vrij)handelsakkoord. Het overleg daarover kan formeel pas na de daadwerkelijke brexit beginnen, vanaf eind maart volgend jaar dus. Maandagmorgen is in Brussel een ingelaste bijeenkomst van de 27 ministers van Europese zaken, voor zover de lidstaten die hebben – voor Nederland schuift minister Blok van buitenlandse zaken aan. Zij zijn waarschijnlijk meer tijd kwijt met die politieke verklaring dan met het brexit-akkoord van 585 pagina’s (in sommige diplomatieke kringen het ‘telefoonboek’ gedoopt), dat ze naar verwachting ongewijzigd en unaniem zullen goedkeuren.

‘Vangnet’-constructie Vooral voor het Verenigd Koninkrijk is die politieke verklaring over de verre toekomst van groot belang. Dat is waar May dit weekend veelvuldig aan refereerde. Pas met die verklaring in de hand wordt tegemoet gekomen ‘aan de brexitstem’, zegt May. “Wat die verklaring kan doen, is de afspraken uit het ‘telefoonboek’ meer in perspectief plaatsen”, zoals een EU-diplomaat het uitdrukt. Dat geldt vooral voor de passages uit het protocol voor Ierland en Noord-Ierland, dat een voor het Verenigd Koninkrijk nadelige ‘vangnet’-constructie bevat. Diezelfde diplomaat acht de kans dat het vangnet wordt ingezet overigens ‘uiterst gering’, vanwege de grote nadelen voor beide partijen. Weliswaar wordt er een soort douane-unie van kracht tussen EU en het VK, maar die dekt lang niet alle goederen zodat de douanecontroles fors zullen toenemen. Toch is voor Britse politici de ‘vangnet’-constructie een groot obstakel. De opgestapte brexit-minister Raab zei in een interview met The Sunday Times dat de Britten zijn ‘getreiterd’ door Europa, en dan doelt hij op het vangnet. Ook Labour-leider Corbyn noemt de brexit-deal op dit punt een ‘eenzijdige verklaring’. Lees alles over de brexit in ons dossier.

