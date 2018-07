May kruipt door het oog van de naald bij brexit-stemming in Lagerhuis

Het openlijke geruzie in de Conservatieve fractie bereikte dinsdag een nieuw hoogtepunt. De brexit-vleugel van de partij had enkele belangrijke wijzigingen aan weten te brengen in het brexit-compromis dat May met haar regering had uitonderhandeld. Daarop reageerde de pro-EU-vleugel dusdanig furieus dat ze in allerijl een amendement indienden als onderdeel van brexit-wetgeving die langs het Lagerhuis moet.

Lees verder na de advertentie

Ze wilden May dwingen tot een zachte brexit door onderdeel te blijven van een douane-unie met de EU, als haar onderhandelingen geen barrière- en tariefvrije handel zouden kunnen garanderen. Dat had May’s onderhandelingsruimte tot een minimum beperkt. Ook het door haar gepresenteerde brexit-plan om wél vrij verkeer van goederen te accepteren, maar niet het vrij verkeer van personen en diensten zou daarmee in feite ten dode opgeschreven zijn geweest.

May overleefde de cruciale brexit-stem­ming in het Lagerhuis met een verschil van zes stemmen

Maar ze won dus, met 307 tegenover 301 stemmen. Nota bene met behulp van vier uitgesproken pro-brexit-parlementariërs van aartsvijand Labour. Hadden zij met de oppositie meegestemd, dan had May alsnog verloren. En dat had, lieten goed ingevoerde journalisten op Twitter weten, waarschijnlijk geleid tot een motie van wantrouwen, waarvan het maar zeer de vraag was geweest of May die had overleefd.

Macht bij de fractie Het laat zien in wat voor penibele situatie May zit. Ze leidt een minderheidsregering, op de been gehouden door gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP. Er is maar een handjevol Conservatieven nodig om haar een nederlaag te bezorgen. Daarmee ligt de macht in Groot-Brittannië niet bij de premier, maar bij haar fractie. Als zij genoeg dissidenten op de been kunnen brengen om May onder druk te zetten, zal ze moeten zwichten voor die druk. Toch is door de uitslag dinsdag een acute crisis afgewend. Maar rustig zal het voorlopig niet worden in Westminster. Met nog iets meer dan 250 dagen te gaan totdat brexit een feit is, is er nog altijd discussie over hoe de Britse regering die vorm wil geven.

Lees ook:

Theresa May heeft niets anders te bieden dan een starre blik en holle woorden Niets zo zeker dezer dagen als de wetenschap dat alles onzeker is. En dat politieke leiders daardoor gedwongen worden te laten zien waar ze voor staan, áls ze ergens voor staan, schrijft Stevo Akkerman in zijn column.