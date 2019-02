May komt met drie oude plannen naar Brussel

Nog altijd heeft ze geen nieuw voorstel in haar achterzak. De Britse premier Theresa May waagt donderdag opnieuw de oversteek naar Brussel om met voorzitter Juncker van de Europese Commissie te praten.

Hem zal ze de uitwerking van de opdracht presenteren die het parlement haar gaf: ervoor zorgen dat er een alternatief komt voor een ongewenst hoofdstuk in het akkoord met de EU. Maar vandaag bleek dat haar drie nieuwe ideeën erg veel lijken op oude, allang naar de prullenbak verwezen voorstellen.

Na afloop van het kabinetsberaad zei een regeringswoordvoerder dat er momenteel met grote urgentie wordt gewerkt aan het uitwerken van drie verschillende voorstellen. Het is de bedoeling dat die vanmiddag gereed zijn.

Backstop

Twee van de ideeën houden onder meer in dat het Verenigd Koninkrijk op enig moment een einde kan maken aan de backstop, die moet voorkomen dat er een harde grens komt tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Het eerste voorstel zou inhouden dat er een tijdslimiet op de regeling van kracht wordt, het tweede dat het Verenigd Koninkrijk zich eenzijdig uit de regeling kan terugtrekken. Beide opties zijn eerder al door de EU verworpen.

De EU blijft erbij dat er geen werkbare alternatieven beschikbaar zijn

De derde mogelijkheid zou zijn om met technologische middelen tot een nieuwe grensregeling te komen. Die optie wordt uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van de minister van woningbouw. De kans dat May dat voorstel als eerste in Brussel presenteert, is niet groot. In een speech liet ze dinsdag doorschemeren dat het weinig kans maakt om te dienen als een alternatief voor de backstop.

De backstop staat als garantieregeling in het akkoord dat May met de EU sloot. Het hoofdstuk is een nogal abstract juridisch, ver naar de toekomst uitgegooid vangnet voor de door niemand gewenste situatie dat er eind volgend jaar of later geen nieuw handelsakkoord ligt tussen Brussel en Londen. Toch wekte het de toorn van politici in Londen, die vrezen dat het hoofdstuk is bedoeld om via een achterdeur het Verenigd Koninkrijk voor eeuwig aan EU-regels te binden.

De EU blijft erbij dat er geen werkbare alternatieven beschikbaar zijn. Alle opties zijn in de afgelopen maanden al onderzocht, tot uiteindelijk de woorden die in het akkoord terecht kwamen de enig mogelijke leken.

Dinsdag ging Theresa May naar Noord-Ierland. Daar sprak ze met zakenlieden over de manieren om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden als het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Ze benadrukte hoe belangrijk het ook voor haar is dat de grens open blijft, omdat ze levendige herinneringen heeft aan de oorlogen die er in haar jeugd rond die grens zijn uitgevochten. De vrees is dat die weer terugkeren als er een fysieke grens verrijst.

May zei ook dat ze nog steeds vast van plan is om de brexit niet uit te stellen. Ook als er nog altijd niets is geregeld, zal het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart verlaten. Wel zou de mogelijkheid bestaan dat het vanwege technische kwesties ‘een paar dagen later’ wordt, zo werd namens het kabinet gesteld.