May is ‘Brextinct’: de tabloids smullen van Brexit-debacle

Dat Theresa May de Brexitstemming gisteren in het parlement zou verliezen, dat komt niet echt als een verrassing. Maar de omvang van de nederlaag - met 230 stemmen verschil werd het Brexitplan dat May sloot met de Europese Unie naar de prullenbank gestemd - hadden ook de Britse de journalisten niet aan zien komen.

Een ‘complete vernedering’ kopt kwaliteitskrant The Daily Telegraph vanochtend, met een verslagen May op de bankjes in het Lagerhuis groot op de voorpagina. De Brexit-deal turns to dust - vergaat tot stof, aldus de krant.

The Guardian, een krant met lezers iets meer aan de linkerkant van het politieke spectrum, pakt op de voorpagina uit met een grote foto van Lagerhuisleden die tegen stemden. De foto ziet er uit alsof iemand een selfie nam met zijn telefoon. De krant wijt de ‘historische nederlaag’ aan de Tories die zich tegen May keerden.

The Times pakt het helemaal anders aan. Die koos vannacht voor een foto van feestvierende Britten die graag in de Europese Unie willen blijven. ‘May lijdt historische nederlaag’ staat er in de foto van een feestvierende man met een blauw met geel EU-jasje en een Britse vlag in de hand.

De Britse tabloids smullen vandaag van May's nederlaag. De altijd creatieve The Sun stelt niet teleur. ‘May's brexit-deal is zo dood als een dodo’, schrijft die op de voorpagina, vergezeld van een plaatje van de vogel met het gezicht van May er op geplakt. Laat het maar aan The Sun over om daar een goede woordspeling bij te verzinnen: De Britse premier is Brextinct, aldus de krant, een samentrekking van Brexit en extinct - uitgestorven.

‘Geen deal, geen hoop, geen idee, geen vertrouwen’ kopt de Daily Mirror op de voorpagina naast een foto van May, en The Daily Mail loopt vooruit op de motie van wantrouwen die vandaag in stemming wordt gebracht. En hoewel de algemene verwachting is dat May die zal overleven, opent de tabloid in vette letters: ‘vechtend voor haar leven’.

