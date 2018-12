May belooft met ‘alles dat zij in zich heeft’ te vechten voor haar positie

Parlementariërs van haar conservatieve partij stemmen woensdagavond over de vraag of zij wel of geen vertrouwen hebben in May als partijleider. Volgens May zet een leiderschapsstrijd nu “de toekomst van ons land op het spel en onzekerheid creëert op een moment waarop we ons dat het minst kunnen veroorloven.”

Als May woensdagavond niet voldoende steun krijgt, zal ze zich terug moeten trekken als leider van de partij en automatisch moeten aftreden als premier van Groot-Brittannië. De Conservatieven kunnen dan een nieuwe leider en premier kiezen.

Verloren vertrouwen Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het akkoord dat de regering van May met de EU sloot over de brexit. Sinds de premier maandag een geplande stemming daarover in het parlement uitstelde, heeft zij binnen haar eigen partij veel vertrouwen verloren. Het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg en 47 andere rebellerende conservatieve parlementariërs hebben brieven ingediend waarmee zij het vertrouwen in May opzeggen. Daarmee hebben zij de stemming van woensdagavond noodzakelijk gemaakt. Voorafgaand aan die stemming zal May de partij toespreken.

