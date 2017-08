Massaal protest in Hongkong tegen celstraffen voor activisten

De demonstranten beschuldigden zondag het bestuur van Hongkong van politieke inmenging in de onafhankelijke rechtsgang in de voormalige Britse kolonie, die in 1997 overging in Chinese handen. Volgens de betogers beknot China steeds meer van de vrijheden waarover in de aanloop naar de overdracht harde beloftes zijn gedaan door Peking.

Massaal protest in Hongkong gisteren. Volgens de organisatoren en de politie van de speciale administratieve regio van China waren er meer dan 20.000 mensen. © AP

Met leuzen als ‘het is geen misdaad om je te verzetten tegen totalitarisme’, betoogden de demonstranten voor de instandhouding van de vrijheid van meningsuiting in Hongkong. Ze riepen op tot de ‘vrijlating van alle politieke gevangenen’ onder wie de drie pro-democratie-activisten, en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Het bestuur van Hongkong wijst de be­schul­di­gin­gen dat het zich mengt in de on­af­han­ke­lijk­heid van de rechterlijke macht als ‘ongefundeerd’ van de hand.

Volgens een bericht van persbureau Reuters heeft de Hongkongse minister van justitie Rimsky Yuen het advies van een aantal juridische experts om de drie activisten alleen voor te dragen voor taakstraffen naast zich neergelegd en aangestuurd op gevangenisstraffen.

Maar het bestuur van Hongkong wijst de beschuldigingen dat het zich mengt in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als ‘ongefundeerd’ van de hand. Het kreeg steun van de Hongkongse organisatie van advocaten die stelde dat er geen sprake is geweest van ‘politieke inmenging van buiten Hongkong’, een verwijzing naar Peking.

De drie pro-democratieactivisten, de 20-jarige Joshua Wong, Nathan Law (24) en de 27-jarige Alex Chow, werden vorig week veroordeeld tot celstraffen van zes tot acht maanden vanwege wegens ‘onwettig samenscholen’ in 2014 tijdens de 79 dagen durende straatblokkades tegen China en de beperking door Peking van het kiesrecht in Hongkong.

Joshua Wong (L) en Alex Chow, leiders van de 'paraplu-beweging' in Hongkong die strijdt voor meer democratie en volledig vrije verkiezingen, hebben maandenlange celstraffen gekregen. © AFP

De honderdduizenden demonstranten van de zogeheten ‘paraplu-beweging’ eisten toen volledig vrije bestuursverkiezingen in Hongkong. Maar communistisch China wil op de belangrijkste posten in Hongkong mensen hebben die de lijn van Peking volgen en legde de eisen naast zich neer.

De drie activisten mogen zich vanwege hun celstraffen bovendien vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen voor de bestuursraad van Hongkong, waardoor hen een carrière in de politiek voorlopig onmogelijk wordt gemaakt.

Nathan Law tijdens zijn installatie en de eedaflegging in de Wetgevende Raad - het 'stadparlement' - in Hongkong, vorig jaar oktober. Ook hij moet maandenlang de cel in. © AFP

Nathan Law was tijdens de verkiezingen van vorig jaar al verkozen in het stadsparlement van Hongkong – de Wetgevende Raad. Daar werd hij in juli dit jaar uitgezet omdat hij de aflegging van de eed aangreep om te protesteren tegen de inmenging van China in Hongkong.

In de eed heeft China laten opnemen dat de leden trouw moeten zweren aan de Hongkong als onderdeel van China, een tekst die Law en vijf andere nieuwe leden weigerden correct uit te spreken. De zes werden daarop nadien wegens onbehoorlijk gedrag door een rechter gediskwalificeerd als lid van de Wetgevende Raad.

Met het neutraliseren van het gedreven drietal is de Chinese regering voorlopig af van wat zij ziet als een stel lastige horzels die met hun niet aflatende inzet voor de democratiseringsbeweging het de politieke top in Peking behoorlijk lastig maakte. Law, Wong en Chow zijn sleutelfiguren binnen deze beweging, die zonder hen mogelijk aan kracht zal inboeten.

China vergroot greep op Hongkong Hongkong werd in 1997 door Groot-Brittannië overgedragen aan China en werd een speciale administratieve regio van China, met een hoge graad van autonomie en een eigen politiek, juridisch en economisch systeem dat verschilt van het communistische systeem op het Chinese vasteland. Peking probeert al jaren meer grip te krijgen op het bestuur van de stadsregio, maar vindt daarbij een relatief grote democratiseringsbeweging van Hongkongers tegenover zich, die volledig vrije verkiezingen eist en vaak ook onafhankelijkheid. Onder het ‘een land, twee systemen’-principe heeft Hongkong een bestuursraad van zestig leden, van wie er dertig vrij verkozen worden en dertig worden benoemd uit de beroepsgroepen die Hongkong rijk is. In 2014 keerden activisten zich met maandenlange straatprotesten tegen het plan van China om de verkiezingen van september 2016 in zijn voordeel te beslissen door zelf drie kandidaten voor de post van ‘chief executive’ - de Hongkongse topbestuurder - voor te stellen. Ondanks de massale protesten zette de Chinese regering het plan door, en afgelopen maart werd pro-Pekingkandidaat Carrie Lam op die post gekozen door een speciale kiesraad van bijna 1200 leden.

