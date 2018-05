Massaal protest bij grens Gaza loopt uit op bloedbad

Meer dan vijftig Palestijnse doden, vele duizenden gewonden, van wie meer dan duizend door kogels zijn geraakt. Het is het resultaat van een dag protest in de Gazastrook tegen de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Wereldwijd is het optreden van Israël veroordeeld. Ook de Nederlandse minister Stef Blok van buitenlandse zaken deed een oproep aan de strijdende partijen: “Ik roep beide kanten op tot zelfbeheersing, want het is dramatisch hoe mensen daar steeds weer de dood vinden.”

Op een heuvel in het zuiden van Israël, een paar honderd meter van de grens met Gaza, zijn het loze woorden. Daar klinken luide knallen. Niet het geluid van vuurwapens, eerder van bombardementen. Later blijkt dat het Israëlische leger net luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Op posities van Hamas, zegt het Israëlische leger.

In de stilte daarna klinken ‘gewone’ schoten, gericht tegen de massale Palestijnse demonstratie die aan de andere kant van de grens gaande is. Langs de hele Gazastrook komen zo’n 40.000 Palestijnen naar het protest dat een aantal weken geleden begon als een volksprotest, maar inmiddels volledig door Hamas is omarmd.

Hek

Dinsdag is voor Hamas een hoogtepunt: de omstreden verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Omstreden, want Jeruzalem wordt internationaal niet als de hoofdstad van Israël erkend omdat ook Palestijnen daarop aanspraak maken.

Via sociale media heeft Hamas de inwoners van Gaza opgeroepen naar de grens te gaan. Hamasleider Yehya Sinwar eerder deze week: “Wat is het probleem als honderdduizenden het grenshek bestormen dat niet eens een staatsgrens is? Het bezettingsleger moet zichzelf inhouden.”

Dat is voor Israël een immens probleem. Het leger grijpt juist zo hard in om te voorkomen dat eerst een kleine groep Palestijnen door het hek breekt, en daarna een massa de grens over zou steken. Wat er dan zou gebeuren is niet te overzien. “De wereld moet begrijpen dat wij niet de luxe hebben om een oorlog te verliezen”, zegt Chaim Jelin. Hij is Knessetlid voor de partij Yesh Atid. “Dan hebben we geen land meer.”

Hij woont in een kibboets vlakbij de grens met Gaza en komt een kijkje nemen op de heuvel met uitzicht op Gaza om de militairen een hart onder de riem steken. “Deze demonstraties zijn terreurdaden. Onze graanvelden in de fik steken. Ik snap de bevolking wel, die onder Hamas lijdt, het is deel van hun armoede. Maar er is een groot cultuurverschil tussen hen en ons. Wij proberen levens te sparen, zij proberen zoveel mogelijk slachtoffers te maken om hun boodschap over te brengen.”