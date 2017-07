Marokkaanse koning breekt met traditie om protest te smoren

Wat viel op aan de toespraak van de koning? Lees verder na de advertentie Zondag was het precies achttien jaar geleden dat Mohammed VI de troon besteeg. De koning spreekt op deze datum, 30 juli, elk jaar zijn volk toe over de staat van het land. Maar ditmaal deed hij dit opvallend genoeg al op zaterdagavond. Hij koos hiervoor om een aangekondigde demonstratie op troondag in Al Hoceima in de kiem te smoren. Het is gebruikelijk dat de koning rond deze tijd gratie verleent: onder de 1178 gedetineerden die nu de gevangenis mogen verlaten zijn ook demonstranten van de Rifprotesten. Zoals Silya Ziani, een van de vrouwelijke aanvoerders van de Volksbeweging. Leider Nasser Zafzafi en andere kopstukken blijven vastzitten. De koning noemt het 'spijtig en gevaarlijk' dat burgers oog in oog zijn komen te staan met de ordediensten

Wat waren de belangrijkste punten in zijn speech? De koning sprak over problemen in 'sommige delen' van het land die volgens hem overigens overal in arme gebieden van Marokko de kop op zouden kunnen steken. Hij stelde daarom dat ontwikkeling niet op één gebied, maar op het hele land gericht zou moeten zijn. De koning wil overal betere resultaten zien. Want terwijl hij ziet dat de private sector in Marokko floreert, gaat het volgens hem in de publieke sector ronduit slecht.

Hoe kijkt Mohammed VI naar de politieke situatie in Marokko? De koning fulmineert tegen de Marokkaanse politieke klasse en overheidsinstanties. Als het goed gaat strijken zij met de eer in de politieke arena en in de media. Maar als het tegenzit 'verschuilen zij zich achter het Koninklijk Paleis', zo zei hij. Burgers kunnen zichzelf volgens de koning daarom best afvragen of degenen die hen besturen niet 'op een andere planeet' dan zij leven. Voor de in de ogen van de koning falende overheidsdienaren heeft hij een boodschap: 'Genoeg is genoeg'. Hij zinspeelt op problemen voor ambtenaren die niet het belang van de burgers voorop zetten.

Refereert hij nog aan de Rifprotesten? De koning noemt het 'spijtig en gevaarlijk' dat burgers oog in oog zijn komen te staan met de ordediensten. Al denkt hij ook dat de situatie in Al Hoceima eigenlijk in elk ander arm deel van het land had kunnen plaatsvinden. De koning roemt opvallend genoeg het werk van politie en andere wetshandhavers. Terwijl zij van de demonstranten juist op veel kritiek kunnen rekenen, vanwege de harde aanpak van de protesten.

Zijn de demonstranten in het Rifgebied nu tevreden? Riffijnse activisten keken uit naar de troonrede omdat zij hoopten dat alle gevangengenomen demonstranten, onder wie leider Zafzafi, vrijgelaten zouden worden. Na de qua opkomst tegenvallende demonstratie op 20 juli, wilden demonstranten de 30ste massaal de straat op. Verschillende activisten lieten weten dat zij verwachten dat het zondag rustig zou blijven in Al Hoceima en omliggende plaatsen, waarschijnlijk omdat nu toch een deel van de gevangenen is vrijgelaten. Wel zou er een nieuw groot protest in Nador op stapel staan. De demonstranten protesteren al maanden voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in het Rifgebied.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.