Marleen Barth stapt op, PvdA opgelucht

Het partijbestuur en partijleider Lodewijk Asscher zijn daarmee verlost van een pijnlijke kwestie. De afgelopen weken kwam Marleen Barth steeds verder in opspraak. Met de verkiezingen voor de gemeenteraden in aantocht, kon de PvdA de negatieve publiciteit over de Eerste Kamer-fractievoorzitter missen als kiespijn. Zeker niet omdat de vorige kwestie, rond PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag, nog maar een maand geleden met een sisser is afgelopen.

Onhandig Marleen Barth kwam in opspraak na het nieuws dat zij heeft geprobeerd huurverlaging te krijgen voor de villa in Wassenaar waar ze tegen een gereduceerd tarief woonde met haar man, burgemeester Jan Hoekema (D66). Die kwestie leverde haar al veel kritiek op, maar Barth wist het partijbestuur te overtuigen dat ze vooral ‘onhandig’ was geweest, maar niet beticht kon worden van het overtreden van de erecode van de PvdA, die streng is op elke vorm van graaien door bestuurders. De kritiek zwol opnieuw aan toen ze deze week op vakantie naar de Malediven bleek te zijn vertrokken, juist toen in de Eerste Kamer het belangrijke debat gaande was over de donorwet. Barth hoefde daar weliswaar zelf niet het woord te voeren, maar was wel een van de weinige afwezigen die dag. “Mijn man en ik hadden die vakantie maanden geleden gepland, om bij te komen van een zwaar en persoonlijk ook verdrietig jaar”, schrijft ze in een persverklaring. “Ik was ervan overtuigd dat (…) ik het debat via internet ook vanaf mijn vakantieadres kon volgen.” Ze heeft haar eigen afweging gemaakt PvdA-leider Lodewijk Asscher Die zonvakantie is Barth duur komen te staan. Hij betekende het einde van haar lange politieke carrière. Ze had nog twee jaar de fractie in de Eerste Kamer zullen leiden.

Eigen afweging Voor partijleider Lodewijk Asscher betekent het dat hij niet meer in hoeft te grijpen. Een woordvoerder van Asscher bezweert dat er geen druk is uitgeoefend op Marleen Barth, maar dat zij uit eigen beweging is opgestapt. Asscher distantieerde zich eerder deze week al wel van haar, maar wilde daar toen geen conclusies aan verbinden. “Ze heeft haar eigen afweging gemaakt”, zei Asscher dinsdag nog. Het partijbestuur voelde inmiddels hoe schadelijk de kwestie was. Zeker ‘vijftien tot twintig’ mensen hadden hun partijlidmaatschap opgezegd uit onvrede. Daar kwam nog bij dat oud-kopstukken van de partij openlijk begonnen aan te dringen op het vertrek van Barth, en ook regiovoorzitters hun beklag begonnen te doen over haar gedrag. Ook kwam oud zeer naar boven. Barth heeft de afgelopen jaren in de partij maar weinig vrienden gemaakt. De genadeklap kwam van oud-partijvoorzitter Hans Spekman. Tegen de Telegraaf zei hij: “Bij sommige persoonlijkheden verbaast me dit niet”. Ook zei hij dat ‘Kamerleden al genoeg vakantiedagen hebben’.