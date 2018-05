Mark Zuckerberg laat in Europees Parlement veel vragen onbeantwoord

Mark Zuckerberg zei opnieuw sorry voor de fouten van Facebook, zoals hij eerder deed in het Amerikaanse Congres. Toch werd het uiteindelijk vooral een avond met een hoop onbeantwoorde vragen.

Lees verder na de advertentie

Aanleiding voor het gesprek in Brussel - dat na wat gedoe toch in de openbaarheid plaatsvond - was het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf bleek accountgegevens van zeker 87 miljoen mensen te misbruiken voor politieke beïnvloeding. Facebook deed te weinig om de gebruikers te beschermen, erkende de topman. Zijn bedrijf werkt er hard aan zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld door een het aantal medewerkers flink uit te bereiden.

Privacywet De Europese fractieleiders hadden officieel drie minuten om Zuckerberg vragen te stellen en kwamen met de meest uiteenlopende onderwerpen op de proppen: over wat Facebook doet tegen online pesten, de monopolie van het bedrijf, vrijheid van meningsuiting, nepnieuws, en hoe een nieuwe Cambridge Analytica te voorkomen. Maar de rode lijn was wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die komende vrijdag gaat gelden. Die nieuwe privacywet moet burgers meer controle geven over hun data. Voldoet Facebook aan de regels, wilden de parlementariërs weten. Zuckerberg prees de Europese privacywet zelfs en zei het als de nieuwe standaard wereldwijd te zien Ja, 25 mei gaat alles volledig volgens nieuwe wet, zei Zuckerberg. Hij prees de verordening zelfs en zei het als de nieuwe standaard wereldwijd te zien.

Data Maar waar hij niet op inging waren vragen als wat Facebook doet met data van niet-gebruikers die het bedrijf verzamelt? Hoe het zit met het uitwisselen van data tussen Facebook en WhatsApp (ook eigendom van het bedrijf) en of gebruikers ook recht op inzage krijgen in informatie die wordt verzameld over het surfgedrag. De tijd was om. Tot irritatie van een aantal Europarlementariërs, die klaagden dat er geen echt debat mogelijk was. Zuckerberg was niet verplicht om te komen, verdedigde de voorzitter van het parlement, Antonio Tajani, hem. Uiteindelijk zei de topman toe op de nog openstaande vragen schriftelijk te reageren.