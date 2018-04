Mark Rutte en zijn ploeg zijn nog niet uit de problemen

Met het openbaar maken van de memo’s over dividendbelasting kiest het kabinet voor de vlucht naar voren. Maar daarmee zijn Mark Rutte en zijn ploeg niet uit de problemen. De premier zal de Tweede Kamer nog steeds moeten uitleggen waarom hij eerder het bestaan van documenten ontkende en hoe het kan dat een deel van het formatieteam de memo’s wel zag en de rest niet.

Lees verder na de advertentie

De coalitie probeerde vandaag orde te scheppen in de verdediging. Minister-president Rutte, de drie vicepremiers plus de vier fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken elkaar, zoals iedere maandagochtend, om zaken af te stemmen. Daar gaf VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff toe dat er ‘een rommelig beeld’ is ontstaan. Vervolgens besloot de top van de coalitie dat de stukken die een maand geleden, bij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet publiek mochten worden, toch aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat gebeurt naar verwachting morgen.

De premier zal nog steeds moeten uitleggen waarom hij eerder het bestaan van de documenten ontkende

Geloofwaardigheid Premier Rutte zal in het debat met de Kamer deze week alle zeilen moeten bijzetten om zijn geloofwaardigheid te behouden. In november zei hij in de Tweede Kamer dat hij ‘geen herinnering’ had aan de documenten. Vrijdag onthulde Trouw dat er tijdens de formatie wel degelijk ambtelijke notities zijn opgesteld. De vraag aan Rutte zal zijn: waarom kende hij de memo’s niet? En hoe kon de coalitie een beslissing nemen waarmee jaarlijks 1,4 miljard euro is gemoeid zonder berekening van de effecten? De reacties op het nieuws dat er toch memo’s bestaan, waren de afgelopen dagen warrig. De ministers Wouter Koolmees (sociale zaken) en Carola Schouten (landbouw) zeiden vrijdag dat zij de documenten tijdens de formatie wel hebben gezien. Zij waren de helpers van hun partijleiders Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Die laatste twee ontkenden in november net als Rutte het bestaan van de documenten. Waarom hebben Koolmees en Schouten over de memo’s niets verteld aan Pechtold en Segers? De rol van VVD’er Eric Wiebes roept ook vragen op. Hij was in het vorige kabinet staatssecretaris van financiën en is nu minister van economische zaken en klimaat. Tijdens de formatie onderhandelde hij namens de VVD over belastingmaatregelen. Hij zei vrijdag dat hij daarbij nooit een document over de dividendbelasting heeft gezien. Maar uit de afwijzing van het Wob-verzoek blijkt dat er in april, juni en augustus vorig jaar, dus ten tijde van de formatie, vier notities naar de staatssecretaris zijn gestuurd over dividendbelasting. Alle vier co­a­li­tie­par­tij­en steunen de maatregel, maar eerder bleek dat CDA, D66 en ChristenUnie dat doen tegen wil en dank

Gevoelig onderwerp Het besluit de dividendbelasting af te schaffen is voor het kabinet een zeer gevoelig onderwerp. Rutte denkt er investeerders mee te trekken, maar heeft daarvoor geen harde aanwijzingen. De oppositie vindt het ‘een cadeautje voor buitenlandse aandeelhouders’, die immers geen belasting meer hoeven betalen over het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan aandeelhouders. Alle vier coalitiepartijen steunen de maatregel, maar eerder bleek dat CDA, D66 en ChristenUnie dat doen tegen wil en dank. Alleen de VVD van Rutte is hartstochtelijk voorstander. Rutte heeft steeds gezegd dat de documenten die naar verwachting morgen naar de Kamer gaan niet geopenbaard konden worden omdat het kan gaan om vragen van één partij waardoor het vertrouwensproces van de onderhandelingen onder druk komt. Als de stukken naar buiten komen, is te lezen of het inderdaad om dit type memo’s gaat of dat de oppositie er nieuwe munitie uit kan halen. In ieder geval zal Rutte tijdens het debat bij alle vragen die overblijven moeten laten zien dat hij de regie weer in handen heeft.