Marine Le Pen keert terug naar de basis: Grenzen moeten dicht

Marine Le Pen heeft het moeilijk. Ze geldt al maanden als de favoriet voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zondag. Maar in de peilingen zakt ze gestaag. De monsterzege van 32 procent die haar in november nog werd voorgespiegeld, is afgezwakt tot 22 procent - daar wordt ze hooguit nipt de grootste mee.

Vlak voor de finish zet de leidster van het rechts-populistische Front National daarom alles op alles om haar comfortabele voorsprong terug te winnen. Concreet betekent dat: terug naar de basis, naar het geliefde thema immigratie dat al veertig jaar de kern vormt van de partij.

'Frankrijk voor de Fransen!' Deze week is Le Pen een ware kruistocht begonnen tegen de instroom van vreemdelingen. Zo eiste ze maandag een 'moratorium op legale immigratie'. Vluchtelingen, arbeiders uit andere EU-landen, ze komen er in haar voorstel niet meer in. Alleen voor buitenlandse studenten maakt Le Pen een uitzondering, want die blijven maar kort. Haar rede in een Parijse zaal bracht deze week een extatisch gejoel teweeg onder de 5000 toehoorders, die spontaan 'Frankrijk voor de Fransen!' gingen scanderen. De populiste belooft ook een eind aan de Schengenakkoorden, die binnen de EU het vrije verkeer van personen en de afwezigheid van grenscontroles regelen. Le Pen vindt het funeste verdragen, omdat terroristen er vrij spel door zouden hebben bij hun slachtpartijen. "Met mij als president zouden we niet die geïmmigreerde terroristen hebben gehad in de Bataclan en het Stade de France", zei ze, verwijzend naar de islamisten die in 2015 in Parijs toesloegen en 130 mensen doodden. Dankzij haar strenge beleid, waarbij ze reservisten wil inzetten om de grenzen te bewaken, zouden de daders volgens Le Pen nooit in Frankrijk zijn binnengekomen, of anders snel achter de tralies zijn beland. Le Pen probeerde stemmen te winnen 'over de ruggen van de doden'. Daarmee heeft ze volgens de krant Le Monde 'een morele grens' overschreden Tekst loopt door onder afbeelding Le Pen in Marseille. © AFP

Uitzetten Een schandelijke toespraak, oordeelde de centrum-linkse krant Le Monde in een commentaar, want Le Pen probeerde stemmen te winnen 'over de ruggen van de doden'. Daarmee heeft ze volgens de krant 'een morele grens' overschreden. Daar komt bij, aldus de krant, dat het afgrendelen van een land geen garantie biedt tegen aanslagen. Veel daders waren in Frankrijk geboren en hadden de Franse nationaliteit. Maar ook daar heeft Le Pen een oplossing voor: mensen met een buitenlands paspoort die bij de geheime diensten bekend zijn vanwege jihadistische sympathieën, zal zij direct na haar aantreden het land uitzetten, nadat ze eerst hun eventuele Franse nationaliteit heeft afgenomen. Door dit soort voorstellen, waarin mensen zonder juridische toetsing hun rechten kwijtraken, blijft Le Pen veruit de meest omstreden presidentskandidaat. Het is de vraag of deze strategische verschuivingen op tijd komen om Le Pens neerwaartse curve in de peilingen bij te buigen

Populistische droom De hernieuwde nadruk op immigratie en jihadisme gaat ten koste van Le Pens andere stokpaardje: de Europese Unie. Daar hield ze zich de afgelopen dagen opvallend over in. Riep ze tot voor kort nog dat ze haar land beslist uit de euro en uit de EU zou halen, nu wil ze daarover eerst onderhandelen. Ruim 70 procent van de Fransen is bang om de euro te verliezen, en ook binnen de achterban van het Front National vrezen veel mensen de gevolgen voor bijvoorbeeld hun pensioen. Daarom draait Le Pen de volumeknop nu wat lager. Het is de vraag of deze strategische verschuivingen op tijd komen om Le Pens neerwaartse curve in de peilingen bij te buigen. De sterk opgekomen links-radicale Jean-Luc Mélenchon, die in dezelfde anti-globalistische vijver vist als zij, lijkt een groot deel van haar aanhangers te hebben ingepikt. Desondanks lijkt Le Pen verzekerd van een plek in de tweede ronde, op 7 mei. Daar zal ze vervolgens stuiten op het befaamde cordon sanitaire van de kiezers, waardoor ze van elke willekeurige tegenkandidaat ruim zal verliezen, zo beloven alle peilingen. Eerst Trump, dan Wilders, dan Le Pen, klonk het eerder dit jaar nog in de internationale pers. Maar over die populistische droom hoor je niemand meer.

